Porno e femminismo: il trailer di Pleasure, audace e provocatorio lungometraggio d'esordio di Ninja Thyberg

News Cinema

Evoluzione di un corto omonimo premiato a Cannes, il film della giovane regista svedese, interpretato da Sofia Kappel, sarà disponibile in esclusiva solo su MUBI dal 17 giugno.

Basato su un omonimo cortometraggio premiato al Festival di Cannes, Pleasure è un audace e provocatorio film scritto diretto dalla regista svedese Ninja Thyberg che, al suo esordio nel lungometraggio, descrive con sguardo lucido l'industria del cinema per adulti attraverso gli occhi di un’ambiziosa giovane donna che cerca fama a Los Angeles, ed esplora con notevole e spietato realismo il tema del femminismo e del sex-work in un'industria interamente dominata dagli uomini.

Selezionato al Festival di Cannes 2021 e presentato al Sundance's World Cinema Dramatic Competition, Pleasure, che vede protagonista Sofia Kappel, ha ottenuto grande clamore nel circuito dei festival, portando a casa il Premio della Giuria e la nomination per il Gran Premio Speciale a Deauville, e ricevendo nomination ai British International Film Awards, agli European Film Awards e ai Film Independent Spirit Awards.

Pleasure sarà disponibile in streaming su MUBI dal 17 giugno, e questo è il suo trailer ufficiale:





Bella arriva a Los Angeles dalla Svezia con il sogno di diventare la prossima superstar del porno. Tuttavia, la sua sfrenata ambizione la porta in ambienti sempre più pericolosi, e si trova costretta a conciliare i suoi sogni di affermazione con la realtà, ritrovandosi faccia a faccia con il lato più oscuro dell’industria.