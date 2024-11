Popeye The Slayer Man e Shiver Me Timbers: i sanguinari trailer di due horror sul personaggio di pubblico dominio

News Cinema

Sapevamo da tempo che sarebbe toccato anche a Braccio di Ferro. Ecco il trailer ultrasplatter dell'ennesimo horror a bassissimo budget che sfrutta i personaggi diventati di pubblico dominio, Popeye: The Slayer Man. A cui aggiungiamo, come bonus, quello di Shiver Me Timbers.

Sapendo come funziona il cinema exploitation a bassissimo budget, siamo sicuri che quando i creatori del film di cui vi parliamo, hanno scoperto che anche il leggendario Braccio di Ferro, personaggio creato da Elzie Crisler Segar nel 1929, era diventato di pubblico dominio, sono partiti dal titolo, che trasforma facilmente il Popeye the Sailor man, ovvero il marinaio, in Popeye: The Slayer Man, ovvero l'assassino (in questo caso seriale). Poi hanno messo su un gruppetto di aspiranti ma poco dotati attori, creato effetti speciali artigianali che trasformano l'ultrasplatter in una specie di cartone animato, buttato lì una trama che coinvolge una fabbrica di... spinaci, e il film è fatto. La curiosità spingerà molti a vederlo e dunque il gioco vale la candela. Ciò detto, vi lasciamo giudicare da soli presentandovi il trailer ufficiale di Popeye: The Slayer Man, il nuovo horror di cui non sentivamo la necessità, diretto da tale Robert Michael Ryan, che è anche un attore.

Popeye The Slayer Man: la trama e... Shivers Me Timbers, un altro film ispirato al personaggio

Confessiamo che la battuta: "sei un mostro!" a cui Popeye risponde "sono quello che sono", come nella celebre canzoncina, ci ha fatto sorridere, ma a dire il vero il resto ci ha lasciato piuttosto indifferenti. Comunque, questa è la trama, o meglio la premessa, del film: "Quando un gruppo di amici si introduce in una fabbrica abbandonata di spinaci in scatola per realizzare un documentario sulla leggenda del "Marinaio", che si dice infesti la fabbrica e i moli vicini". Come andrà a finire questa allegra spedizione lo avete visto. E a quanto pare, come nei film di supereroi e villain, Popeye ha preso i suoi malvagi poteri da spinaci contaminati... E non è tutto. C'è un altro film pronto che ha tra i protagonisti i personaggi di Segar. Si intitola Shivers Me Timbers, e questa è la trama: "Olive Oyl, suo fratello Castor Oyl e degli amici vanno in campeggio per vedere la scia di meteoriti con la cometa di Halley. Ma la notte si trasforma in un orrore quando una meteora trasforma Popeye in un'inarrestabile macchina per uccidere". Una trama anche più folle di quello del primo film, ma a giudicare dal trailer, in questo caso gli autori hanno impiegato massicce dosi di umorismo nell'impresa.