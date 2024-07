Pop Corn Festival del Corto: intervista a Yvonne Sciò, ospite della seconda serata

News Cinema

L'appuntamento in Piazzale dei Rioni è per le 21:15 con la seconda tornata di cortometraggi in concorso. Ci sarà spazio anche per una approfondita chiacchierata con l'attrice e resita Yvonne Sciò che abbiamo avuto il piacere di intervistare.

Prosegue a Porto Santo Stefano il Pop Corn Festival del Corto. La seconda giornata è iniziata al mattino alla terrazza del ristorante La Pace con la conferenza per la presentazione del libro “Carlo Delle Piane. L’uomo che ho amato”. L'autrice Anna Crispino, moglie del compianto attore, ha raccontato alcuni momenti che la coppia ha vissuto nell'arco dei dodici anni trascorsi insieme, di cui sei di matrimonio. Affiancata dal professor Michele Suma, tra i giurati del Festival, Crispino ha ricordato con ironia, amore e leggerezza quanto incredibile e unica fosse la vita accanto a Delle Piane, un uomo preda delle proprie paure e ossessioni che sono poco per volta evaporate liberando la bontà e la gentilezza che aveva dentro di sé.

L'appuntamento in Piazzale dei Rioni per la seconda tornata di cortometraggi è fissato alle 21:15. Di fronte al maxischermo, il pubblico potrà immergersi nelle storie dei brevi film in competizione, italiani e stranieri. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Ideato e organizzato dall'Associazione Argentario Art Day APS con il contributo e il patrocinio del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana, Pop Corn si avvale della direzione artistica di Francesca Castriconi.

Yvonne Sciò al Pop Corn Festival del Corto: intervista con l'attrice e regista

È attesa sul palco stasera 27 luglio anche Yvonne Sciò. L'attrice, produttrice e regista parlerà di sé e dei documentari che ha diretto, Roxanne Lowit Magic Moments (2015) e Seven Women (2017). Abbiamo avuto modo di incontrare l'artista per porle alcune domande, a cominciare da come ha accolto l'invito del Pop Corn.

"Sono felicissima di essere a questo festival a Porto Santo Stefano, perché è una zona che amo molto, una zona in cui vado da quando sono bambina. Vendevo le collanine a 5, 6 anni sul porto, per cui è proprio una zona che amo tanto. Amo il mare, amo la Maremma, la Toscana. È un luogo che mi sta molto a cuore, infatti sono venuta qui con mia figlia e con gli amici."

I cortometraggi sono e continuano ad essere per molti aspiranti filmmaker il primo approccio per farsi le ossa nell'industria dell'audiovisivo. All'inizio del tuo percorso professionale, quale è stata la significativa esperienza che ti ha permesso di capire che strada prendere?

"Avendo sempre fatto l’attrice e avendo lavorato da sempre, ero arrivata a un punto in cui mi ero stufata. Non non avevo più voglia di fare provini e di aspettare di essere richiamata. Volevo raccontare delle storie di donne che mi avevano ispirato. Questa è la motivazione che mi ha spinto a cominciare a girare i miei documentari. Poi è strano dove la vita ti porta, perché io in realtà quando ho girato il mio primo documentario non sapevo bene cosa stessi facendo, ma in realtà lo sapevo benissimo. Era come se la vita mi portasse in quella direzione, come se tutto il mio passato e tutto il mio vissuto mi avessero trascinato lì, nel racconto della vita di questa donna, Roxanne Lowit."

Quando ripensi al tuo passato artistico, cosa ti dà orgoglio? E quando pensi al futuro, invece, verso quale traguardo (professionale o personale) ti immagini?

"Quando penso a cosa mi dà orgoglio, la cosa di cui sono più fiera in assoluto sono i miei documentari. Sono ciò che mi rende orgogliosa e quando sono salita su un palco per un primo premio che ho ricevuto, ci sono salita con mia figlia, talmente ero emozionata. È stato bello arrivare a questo risultato, quando nessuno se l’aspetta da me, e vedere cosa sono riuscita a fare mi spinge ancora di più a lavorare sodo, a imparare e a migliorare. È questa la cosa che mi rende più fiera, anche perché io non mi sono mai sentita all’altezza, ho sempre avuto un'insicurezza per cui ho sempre dovuto lavorare doppio, studiare doppio, anche perché non mi piace fallire. Ma quando vado in Spagna o quando sono in Grecia o quando ho un’amica che mi scrive dall’Olanda e mi dicono che accendono Netflix e vedono che c’è un mio documentario, ecco, io nel mio piccolo mi sento fiera e mi dico che allora qualcosa l'ho fatto."

Il cinema ne ha passate tante negli ultimi anni, dall'arrivo della concorrenza in streaming alla chiusura per pandemia. Le abitudini degli spettatori sono in fase di cambiamento, ma rimane indiscusso il fatto che se una storia è bella ed è ben raccontata, la gente si precipita a vederla. Quale storia che hai vissuto da spettatore/trice è rimasta nel tuo cuore? Può essere recente o lontana nel tempo, al cinema, in TV, a teatro o appartenente al mondo della letteratura.

"Amo il cinema, amo guardare i film, amo leggere libri che poi diventano dei film. Oramai andare al cinema una cosa elitaria, non è una serata che si fa tutti i giorni. Tante sale stanno diventando dei supermercati ed è una grande tristezza, una grande perdita, perché il cinema è fatto di sogni. Ma è evidente quanto sia complicato e questa nuova ondata di film in streaming non ha aiutato, però il cinema è sempre il cinema. Vedere un film al cinema è meraviglioso, mi sono emozionata quando ho visto il documentario su Ennio Morricone, ormai sono un po' ossessionata dai documentari. Ma ci sono film, libri canzoni che ti rimangono addosso. Quando penso al grande cinema, mi viene in mente C'era una volta in America. Penso ai film di Scorsese o ad altri titoli che rivedrei cento volte, che mi hanno segnata o scioccata, come Requiem for a Dream di Darren Aronofsky. Sono film che insegnano tanto, che fanno epoca."