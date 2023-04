Plan 75: il trailer italiano ufficiale del film in arrivo nei cinema

News Cinema

Presentato a Cannes 2022 prima e a Torino poi, il film dell'esordiente Chie Hayakawa arriverà nei cinema italiani l'11 maggio dopo un'anteprima nazionale al Far East di Udine, dove la sua protagonista Chieko Baisho riceverà un premio alla carriera. Ecco trailer, trama e poster di Plan 75.

Arriva nelle sale italiane l'11 maggio con Tucker Film Plan 75, il film diretto da Chie Hayakawa che al Festival di Cannes dello scorso anno ha ottenuto la menzione speciale della Caméra d’Or, il premio riservato alla migliore opera prima della Selezione Ufficiale, che è stato poi in programma al Torino Film Fest di Steve della Casa e che è parte del programma del Far East Film Festival 2023. A Udine il film verrà presentato della sua autrice e dalla sua attrice protagonista Chieko Baisho, cui il FEFF tributerà il Gelso d’Oro alla carriera. Regista e attrice saranno in sala anche al cinema Anteo di Milano, il 28 aprile, per una presentazione del film al pubblico milanese.

Ecco qui il trailer italiano ufficiale, la trama e il poster di Plan 75:



Plan 75: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Giappone, domani. Un programma governativo, il Piano 75, mira ad arginare quella che ormai è diventata un’emergenza nazionale: l’invecchiamento della popolazione. Da un lato, i costi pubblici del welfare. Dall’altro, appunto, la possibilità per gli anziani di ricorrere all’eutanasia di Stato in cambio di supporto logistico e finanziario. Vivere o morire non è un dilemma etico: è una questione di burocrazia. Basta aver compiuto 75 anni…

Seguendo Michi, un’anziana che cerca solo di tirare avanti, Hiromu, un venditore del programma, e Maria, un’infermiera filippina, Chie Hayakawa dipinge con grazia e naturalezza un rigoroso dramma sociale dove convergono distopia e realismo, indagine morale e riflessione civile. Plan 75 vede scintillare l’eterno talento di Chieko Baisho nel ruolo di Michi: simbolo di un vecchio Giappone che cerca di resistere agli urti del tempo e della modernità.