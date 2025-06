Pirati dei Caraibi 6, il produttore anticipa il ritorno di personaggi già noti: "Alcuni torneranno"

News Cinema

Secondo quanto riferito dal produttore Jerry Bruckheimer, Pirati dei Caraibi 6 non farà a meno di volti già conosciuti.

Quando il franchise di Pirati dei Caraibi tornerà sullo schermo con un sesto film, presenterà una “nuova versione” a detta del produttore Jerry Bruckheimer, ma non per questo dovrà fare a meno di vecchi personaggi. In attesa di scoprire di più sul prossimo capitolo in alto mare, il produttore ha rincuorato i fan affezionati al franchise spiegando che anche coinvolgendo nuovi personaggi la trama non farà a meno di volti già noti. Ma a chi si riferisce?

Pirati dei Caraibi 6, il produttore conferma la sceneggiatura in corso e il ritorno di volti già noti

Dopo le accuse di abusi che hanno trascinato Amber Heard e Johnny Depp in tribunale, Disney ha fatto un passo indietro escludendo l’interprete di Jack Sparrow dai successivi progetti del franchise. Di recente, però, il suo nome è emerso ancora una volta. Non è chiaro se Jack Sparrow riapparirà nei prossimi capitoli degli acclamati pirati né se ad interpretarlo sarà ancora una volta Depp. Fatto sta che il produttore, in una recente intervista con Screen Rant, ha anticipato che pur trattandosi di “una nuova versione” il prossimo film non avrà un cast completamente nuovo: “Stiamo lavorando a una sceneggiatura. Speriamo di farla bene, e poi la realizzeremo. Vogliamo davvero realizzarla, questo è certo”, ha promesso. Dopodiché ha precisato che non si tratta di un sequel o qualcosa di nuovo ma di “una nuova versione” e che non ci saranno soltanto attori nuovi: “Alcuni torneranno”. Naturalmente non ha potuto specificare chi tornerà: bisognerà attendere per scoprire di più.

Oltre a Will Turner di Orlando Bloom ed Elizabeth Swann di Keira Knightley, il franchise di Pirati dei Caraibi ha introdotto diversi personaggi interessanti come il Capitano Hector Barbossa (Geoffrey Rush), Joshamee Gibbs (Kevin McNally), Calypso (Naomie Harris), Pintel (Lee Arenberg) e Ragetti (Mackenzie Crook). Inoltre il quinto film ha suggerito potenziali filoni narrativi con l’introduzione di altri personaggi come Henry Turner (Brenton Thwaites) e Carina Barbossa (Kaya Scodelario). I commenti del produttore tuttavia suggeriscono che il sesto film non seguirà quanto accaduto nel quinto, ma sarà ambientato nello stesso universo, motivo per cui potrebbe coinvolgere volti già noti.