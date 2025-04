Pirati dei Caraibi 6, Johnny Depp "vicino a un accordo" e sceneggiatura pronta: gli ultimi aggiornamenti

News Cinema

Gli ultimi aggiornamenti sul sesto capitolo della saga di Pirati dei Caraibi rivelano che Johnny Depp sarebbe vicino a un accordo per tornare a interpretare Jack Sparrow e che la sceneggiatura è pronta!

Il reboot di Pirati dei Caraibi, il sesto capitolo della fortunata saga Disney, è stato annunciato nel 2019, ma tra la pandemia da Covid-19 e ritardi dovuti allo sciopero dei sindacati degli sceneggiatori, oltre ai problemi giudiziari che hanno coinvolto Johnny Depp, protagonista dei primi 5 film, hanno portato a un ritardo della produzione. Ma quali sono gli ultimi aggiornamenti? Secondo una recente indiscrezione l'interprete del Capitano Jack Sparrow sarebbe "vicino a un accordo" con i dirigenti Disney, la sceneggiatura sarrebbe pronta, così come è stata svelata una probabile data di uscita per il film.

Pirati dei Caraibi 6, Johnny Depp "vicino a un accordo", la sceneggiatura è pronta: gli ultimi aggiornamenti

Qualche mese fa, Jerry Bruckheimer, produttore del franchise, ha confermato che Pirati dei Caraibi 6 e lo spin-off con protagonista Margot Robbie sono in lavorazione. Da allora, non sono stati divulgati altri aggiornamenti, anche se qualche giorno fa, un articolo di The Express, Disney e Johnny Depp sarebbero vicini a un accordo per permettere all'attore di tornare nel franchise e riprendere il ruolo di Jack Sparrow.

Nonostante Johnny Depp abbia ribadito di non essere interessato a tornare a lavorare per Disney, dopo il mancato sostegno nel corso del processo contro l'ex moglie Amber Head, ci sarebbe la conferma di "un alto dirigente" del colosso dell'animazione a sostegno di questo rumors. Secondo quanto riferito, Disney avrebbe già pronta una sceneggiatura, che adatterebbe una nuova storia al ritorno di Depp nel franchise:

"Una sceneggiatura è già pronta e Disney considera il film come un reboot della serie, il che significa che c'è una porta spalancata per altri episodi futuri con Johnny Depp, nonostante tutto ciò che è accaduto. In realtà, avevano due sceneggiature pronte per essere scritte, una con Johnny e un'altra senza di lui, e sono pronti a cestinare quella senza di lui"

L'articolo riporta anche l'intenzione di confermare la data di uscita di Pirati dei Caraibi 6 per Pasqua 2026. Se questa ipotesi venisse confermata, la produzione del film dovrebbe iniziare entro qualche mese, così da garantire di rispettare questa scadenza. Il franchise di Pirati dei Caraibi aveva riscosso un certo successo, soprattutto con i primi tre capitoli, mentre gli ultimi film avevano riscosso solo un tiepido apprezzamento, rendendo incerto il futuro della saga, la cui fama era legata anche alla presenza di Johnny Depp. Perciò, un suo eventuale ritorno sarebbe ben accolto dai suoi fan, che sperano ancora di vederlo indossare il cappello da pirata di Jack Sparrow.