Pinocchio, anche il burattino di legno protagonista di un film horror

Dal team creativo dietro Winnie The Pooh: Sangue e Miele, arriva anche un nuovo adattamento horror su Pinocchio, che si unisce all'elenco di personaggi reinterpretati in chiave horror.

E se anche il più famoso burattino di legno conosciuto nell’universo Disney diventasse protagonista di un film horror? Non è più un’ipotesi, a quanto pare: anche Pinocchio riceverà il trattamento dell’orrore, unendosi al filone lanciato sul grande schermo da Winnie The Pooh: Sangue e Miele. Negli ultimi mesi diversi personaggi tratti dal mondo delle fiabe hanno intrigato il genere horror e l’ultimo è proprio Pinocchio, nato dalla penna di Carlo Collodi e ancora oggi una storia evergreen. L’ultimo adattamento cinematografico del burattino di legno intagliato da Geppetto è quello proposto da Guillermo del Toro su Netflix, realizzato in stop motion. La versione horror in arrivo invece si intitola Pinocchio: Unstrung.

Pinocchio: Unstrung, in arrivo un adattamento horror con protagonista il burattino di legno di Collodi

Ad oggi la versione di Pinocchio più conosciuta e amata è sicuramente quella Disney. Protagonista del film d’animazione del 1940, Pinocchio rappresenta infatti il secondo lungometraggio animato per l’impero Disney dopo l’esordio di Biancaneve e i sette nani. Tuttavia la storia del burattino curioso ed ingenuo è tratta da Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi che risale all’Ottocento. Secondo quanto riferito da Bloody Disgusting, l’adattamento in salsa horror di Pinocchio è l’ultimo progetto in ordine cronologico affidato alle mani del team che si cela dietro Winnie The Pooh: Sangue e Miele (Blood and Honey in lingua originale), il diretto sequel in uscita e Bambi: The Reckoning annunciato tempo fa. Prodotto da Rhys Frake-Waterfield e Scott Jeffrey, attualmente il progetto non ha ancora definito il suo cast né la troupe ma, stando alle prime anticipazioni, il film presto annuncerà il suo regista. In anteprima, Bloody Disgusting ha condiviso non solo il primo poster con il titolo intagliato in legno, ma anche una prima immagine che apparirà nei titoli di coda di Winnie the Pooh: Sangue e Miele 2, anticipando quindi l’espansione dell’universo horror. Ai microfoni di Bloody Disgusting, i produttori hanno anticipato:

I personaggi non annunciati dell'universo verranno rivelati negli schizzi nei titoli di coda di Pooh 2, quindi tieni gli occhi aperti.