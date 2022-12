The Mean One, il regista si sbottona su un possibile sequel della versione horror del Grinch

News Cinema

La trasposizione horror del Grinch, intitolata The Mean One, avrebbe già riordinato le idee per un sequel a detta del regista Steven LaMorte.

La versione horror del Grinch di Steven LaMorte potrebbe avere pronto già un sequel. Si intitola The Mean One il film parodia in chiave horror già distribuito in sala negli States a metà dicembre 2022. Creato dal Dr. Seuss, il verdissimo Grinch che odiava il Natale ha ottenuto una trasposizione horror, seguendo un nuovo filone che reinterpreta i grandi classici com’è accaduto anche a Winnie the Pooh: Blood and Honey e presto anche a Bambi. The Mean One presenta un Grinch estremamente pericoloso, un serial killer travestito da Babbo Natale dalla pelle verde le cui mani sono macchiate di sangue. Ora che il primo capitolo è stato presentato al pubblico, il regista ha raccontato quali sono i progetti per il futuro.

The Mean One avrà un sequel? Cosa ne pensa il regista

Intervistato da EW, Steven LaMorte ha lasciato intendere che The Mean One potrebbe avere un sequel già pronto, o quantomeno una struttura già delineata per poter proseguire le avventure horror del Grinch. Al momento non è certo che The Mean One otterrà un film sequel, ma nel dubbio il regista ha già qualche idea nel cassetto.

Ho idee per un sequel di The Mean One? Ho sicuramente un intero schema che può avere diverse pagine già scritte, con scene delineate e alcune bozze. Potrei come no. Non posso essere sicuro di cosa ho e non ho! Ma se dovesse esserci un secondo film, la storia sarebbe folle. Sai, nel caso in cui esistesse un sequel. E non sto dicendo che si farà!

Il regista non ha voluto sbilanciarsi più del dovuto, ma avrebbe delle idee in mente per un possibile secondo film che sarebbe forse anche più spinto del primo. Finora il cinema ha accolto diverse trasposizioni della storia per bambini ideata dal Dr. Seuss, eppure quella proposta da Steven LaMorte è la prima in chiave horror. La protagonista si chiama Cindy e da bambina ha perso la mamma, uccisa durante le vacanze di Natale da un assassino mostruoso. Anni dopo, di ritorno nella cittadina insieme al padre, Cindy assiste ad un nuovo omicidio in casa e perde anche l’altro genitore. Il responsabile è il Grinch, un assassino a piede libero travestito da Babbo Natale che terrorizza la città.