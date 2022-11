Bambi, in arrivo un film horror dai creativi di Winnie the Pooh: Blood and Honey

News Cinema

Con il supporto dei creativi di Winnie the Pooh: Blood and Honey, dopo il classico d'animazione Disney Bambi torna al cinema ma in salsa horror: in lavorazione il nuovo film dell'orrore.

Anche Bambi ottiene un nuovo adattamento cinematografico in salsa horror. A lavorare al progetto è il regista che si è occupato di rendere il dolce orsetto Disney più oscuro in Winnie The Pooh: Blood and Honey. Molte generazioni appassionate di film Disney hanno seguito con commozione la storia del piccolo cerbiatto orfano di madre. Il film d’animazione risale al 1942. Diretto da David Hand e basato sul romanzo Bambi, la vita di un capriolo, il film è stato candidato tre volte agli Oscar per miglior sonoro, migliore canzone e anche migliore colonna sonora. All’epoca, ha raggiunto un importante record poiché è stato il film con maggiore incasso del 1942. A distanza di 80 anni, Bambi tornerà al cinema, ma questa volta la sua storia sarà più horror.



Winnie The Pooh: Blood and Honey: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Bambi, in arrivo una rivisitazione horror

Bambi rappresenta uno dei personaggi classici Disney, eppure la sua storia drammatica e commovente otterrà presto una rivisitazione da parte di Rhys Frake-Waterfield, regista di Winnie The Pooh: Blood and Honey che ha trasformato Winnie the Pooh in uno spietato assassino. Farà lo stesso con Bambi oppure diventerà vittima degli eventi? Come riporta Collider, il progetto si rifà al romanzo scritto da Felix Salten uscito nel 1923 e avrebbe persino un titolo provvisorio, Bambi: The Reckoning. A lavorare alla rivisitazione horror del cerbiatto più popolare in casa Disney è il regista Scott Jeffrey, mentre Rhys Frake-Waterfield figura come produttore. Svelando qualche primissima anticipazione a Dread Central, Jeffrey ha spiegato cosa aspettarsi dall’adattamento:

Il film sarà una rivisitazione incredibilmente oscura della storia che tutti conosciamo e amiamo. Trovando ispirazione dal design utilizzato in The Ritual di Netflix, Bambi sarà una viziosa macchina per uccidere che si nasconde nel deserto. Preparati alla rabbia di Bambi!

Pare quindi che il regista abbia preso come punto di riferimento Il rituale, un film horror diretto da David Bruckner e uscito nel 2017. In questo caso, se Bambi dovesse ispirarsi graficamente a quella pellicola, di dolce avrebbe ben poco. La rivisitazione del film in chiave horror segue anche quella già proposta per Peter Pan, il cui adattamento esplora il lato più oscuro del bambino che non voleva crescere. In più, come riporta ScreenRant, non è la prima volta che il cinema prova a coinvolgere Bambi. In passato anche Ryan Reynolds avrebbe voluto realizzare un cortometraggio crossover tra Bambi e il suo Deadpool, poi scartato da Disney.