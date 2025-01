Picnic a Hanging Rock: restaurato in 4K il capolavoro di Peter Weir - Ecco il trailer

News Cinema

Sta per tornare nelle sale americane, in una nuova versione restaurata, il film più bello di un grande regista che Venezia ha voluto onorare del Leone alla Carriera nella sua scorsa edizione.

Australiano, classe 1944, tredici film realizzati in quarant'anni di carriera, Peter Weir è un grandissimo regista che troppo spesso anche i cinefili più attenti tendono a dimenticare.

Bene ha fatto il Festival di Venezia a attribuire nella sua scorsa edizione il Leone d'Oro alla Carriera a questo autore di film davvero straordinari. A Venezia, in occasione della premiazione di Weir, venne proiettato il bellissimo Master & Commander; la maggior parte degli spettatori ricorda Weir per opere come L'attimo fuggente o The Truman Show. Ma nonostante il valore di questi titoli, e di altri come Un anno vissuto pericolosamente, o Witness - Il testimone, il vero grande capolavoro del regista australiano rimane uno dei suoi primi film, realizzato in patria prima del trasferimento a Hollywood.

Parliamo ovviamente di Picnic a Hanging Rock, quel misterioso, etereo, sensuale racconto - basato su un romanzo della scrittrice Joan Lindsay - che parla della sparizione, avvenuta nel 1900, di un gruppo di studentesse di una scuola femminile nel corso di una gita effettuata il giorno di San Valentino.

Picnic a Hanging Rock è stato restaurato in 4K, e questa nuova versione del film si prepara a tornare nelle sale americane. Sperando di poterla vedere anche noi sul grande schermo, questo è il suo nuovissimo trailer.