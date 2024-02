PGA Awards: Oppenheimer trionfa e punta dritto verso l'Oscar

News Cinema

Dopo aver vinto 3 Screen Actors Guild Awards, Oppenheimer si aggiudica anche il Producers Guild of American Award, che lo rende il super-favorito per l'Oscar al miglior film. Durante la cerimonia, Martin Scorsese ha ricevuto il premio alla carriera.

Mentre mancano sempre meno giorni alla cerimonia degli Oscar, prevista per il 10 marzo, Oppenheimer continua ad accumulare premi, e chissà che non sia proprio il film di Nolan a portarsi a casa l'Academy Award per il miglior film e il miglior regista, oltre a quelli per il miglior attore protagonista (Cillian Murphy) e il miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr), che tutti danno ormai per scontati.

A far ben sperare il buon Christopher è anche la vittoria del Darryl F. Zanuck Award, che gli è stato consegnato ieri durante la serata dei Producers Guild of America Awards. A produrre insieme a lui Oppenheimer, e quindi a trionfare, sono stati Chuck Roven ed Emma Thomas. Quest'ultima ci ha tenuto a sottolineare l'abilità di Nolan come produttore, oltre che come regista.

Il premio alla carriera a Martin Scorsese

Durante la cerimonia di premiazione dei PGA Awards sono stati tributati diversi riconoscimenti alla carriera. Il più importante, il David O. Selznick Award, è andato a Martin Scorsese. Ci ha pensato Guillermo del Toro a presentarlo, dicendo:

Lo spirito di un artista non può essere domato. Resterà vitale, selvaggio e non addomesticato perfino dopo quaranta o cinquanta anni di carriera.

Dopodiché tutti si sono alzati in piedi per applaudire Scorsese, che ha ringraziato sentitamente:

Quando ricevi un premio come questo, ti viene voglia di darti un pizzicotto per sincerarti che non si tratta di un riconoscimento postumo.

Gli altri Producers Guild of America Awards

Ecco gli altri PGA Awards tributati durante la premiazione e riguardanti il cinema:

Premio per il miglior produttore di un film d'animazione : Spider-Man: Across the Spider-Verse

: Premio per il miglior produttore di un documentario: American Symphony