Peter Weir, ufficializza il ritiro l'autore di L'attimo fuggente, Truman Show, Witness

Il grande regista australiano, che si fece notare nel 1975 con l'immortale Picnic a Hanging Rock, per poi firmare opere come L'attimo fuggente, The Truman Show, Witness - Il testimone e Master & Commander, ha confermato a 79 anni il suo ritiro.