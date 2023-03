Percy Jackson, Rick Riordan sui film: "Sono stati una grande delusione anche per i miei figli"

News Cinema

In un post su Goodreads, Rick Riordan, autore della saga di Percy Jackson, ha rivelato quanto dolore e danni hanno causato gli adattamenti cinematografici alla sua famiglia, soprattutto, ai suoi figli. Vediamo insieme cosa ha dichiarato.

Rick Riordan è autore di una saga fantasy tra le più lette e amate di sempre: quella di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, formata da 5 libri, dai quali sono stati tratti due film (Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini e Il mare dei mostri) e una serie tv, che arriverà tra poco su Disney +. L'autore ha raccontato che il flop dei primi due film è stato per lui e la sua famiglia fonte di dolore e di fastidio.

Percy Jackson, Rick Riordan sui film tratti dalla sua saga: "Sono stati deludenti per i miei figli"

Riordan in un post su Goodreads ha commentato a chi gli chiedeva cosa pensassero i suoi figli, Haley e Patrick, del nuovo adattamento seriale di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo targato Disney +. La risposta dello scrittore ha lasciato molti a bocca aperta:

"I miei figli non sono per nulla interessati. Hanno vissuto tutto il dolore e la delusione dei film, quindi, la loro preoccupazione principale è per me e Becky. Non vogliono che questa esperienza abbia delle conseguenze emotive negative. Non capiscono del tutto perché abbiamo deciso di sottoporci a tutto questo, visto che non eravamo obbligati e non hanno alcun interesse nei confronti della serie."

Riordan ha rivelato che, contrariamente ai film, la produzione della serie tv sembra sia più soddisfacente e spera che il risultato possa piacere ai lettori. Già in passato Riordan aveva aspramente criticato i film, arrivando ad affermare che non avrebbe voluto vederli, soprattutto, a causa dei diversi cambiamenti che i produttori avevano apportato alla storia per renderla più adatta a un pubblico di teenager, modifiche che avevano snaturato completamente il suo racconto.