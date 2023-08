Per Oppenheimer partenza atomica: oltre 2 milioni il primo giorno al cinema!

News Cinema

Finalmente arrivato nelle sale italiane (anche in 70 mm e in Imax), l'attesissimo Oppenheimer ha fatto registrare al suo primo giorno al cinema 2 milioni di euro di incasso. Leggermente inferiore a Barbie, ma c'è un motivo.

Chissà, certo non siamo in America, ma potrebbe avere ragione chi ha ipotizzato che se anche in Italia Barbie e Oppenheimer fossero usciti insieme, il botteghino avrebbe raddoppiato i risultati. Ma pur mancando l'effetto Barbenheimer, nel primo giorno di uscita il film di Christopher Nolan sul padre della bomba atomica ha fatto registrare al box office un incasso di poco inferiore a quello di Greta Gerwig (che veleggia ormai da noi verso i 30 milioni di euro), ovvero 2 milioni e 28.000 euro contro i 2 milioni e 140.000 del debutto del successo pink pop dell'estate. Ma a ben guardare, se terrà, il risultato di Oppenheimer è anche più notevole, e vi spieghiamo perché.

