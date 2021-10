"Per noi Alec Baldwin non è responsabile", parla il padre della direttrice della fotografia deceduta sul set di Rust

News Cinema

Il padre e la sorella di Halyna Hutchins, direttrice della fotografia deceduta per un incidente sul set del western Rust, non ritengono Alec Baldwin responsabile della morte. Nel frattempo, emerge qualcosa su un set non propriamente sicuro...

È vero, come qualcuno ha ricostruito negli ultimi giorni, che Alec Baldwin non è stato tutta la sua vita un vip equilibrato, però ci auguriamo che nessuno pensi che sia meritato il trauma che ha vissuto la settimana scorsa, quando ha inconsapevolmente ucciso con un'arma (carica?) la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, sul set del western Rust, ferendo anche il regista Joel Souza. Il padre e la sorella di Halyna, Anatoly e Svetlana Androsovych, hanno parlato a Deadline, comprensibilmente increduli e distrutti da quello che è successo ad Halyna, ma non ritenendo responsabile l'attore, che comunque ha voluto incontrare di persona il vedovo e il figlio della scomparsa Halyna. Ecco le parole di Anatoly e Svetlana:

Anatoly Androsovych: Non riusciamo ancora a credere che Halyna sia morta, sua madre sta impazzendo di dolore. Ma non ritengo Alec Baldwin responsabile, la responsabilità è di chi controllava gli oggetti di scena e le armi. Il figlio di Halyna è stato duramente colpito, senza sua madre si sente perso. [...]

Svetlan Androsovych: Com'è stata possibile una tale negligenza in un team di professionisti? È una coincidenza del tutto assurda. Non so dove porteranno le indagini, perché ci sono diverse piste. Dio solo sa cos'è successo, è che vivere tutto questo è incredibilmente difficile. L'unica cosa che vogliamo adesso è rimanere vicini a mia madre e vicini al marito di Halyna e al loro figlio, essere presenti per loro.

La domanda rimane: cos'è esattamente successo? A mano a mano che le indagini proseguono, qualcosa si è saputo: diversi membri della troupe avrebbero confermato che le condizioni del set erano "estremamente poco sicure" e sembra che sia stato l'aiuto regista Dave Halls a consegnare a Baldwin l'arma fatale, scegliendola tra alcune e consegnandola all'attore dichiarandola "scarica". A parte una nomea non esattamente lusinghiera sulla persona in questione, a causa di precedenti su altri set, si è scoperto solo adesso che lo stuntman di Alec Baldwin appena il sabato prima, durante un ciak, si era reso conto di aver sparato due proiettili veri (!!!) dall'arma che gli era stata data in quell'occasione. Se il suo allarme e quello di altri perplessi membri della troupe fosse stato preso sul serio o fosse stato più esplicito, forse di questa tragedia non avremmo mai dovuto parlare.