Per Matt Damon baciare Scarlett Johansson è stato orribile, praticamente un inferno. Scopriamo perché

Matt Damon ha raccontato che baciare Scarlett Johansson in un film è stato terribile e ha spiegato il motivo di un'affermazione così forte. Con lui c'era Emily Blunt e questo ci ha ricordato un altro bacio e una gaffe con John Krasinski.

Durante l'estate, fra un cruciverba e uno stupido test, è gradevole leggere una notizia di cinema leggera e un po’ spiritosa. Lo sa bene Cinemablend, che ci racconta di un terribile bacio tra Matt Damon e Scarlett Johansson. A definirlo così è stato Damon, che, intervistato insieme a Emily Blunt per Oppenheimer, ha cominciato a raccontare come si prepara a un bacio sul set. Ridendo, entrambi hanno detto che, prima di una scena in cui c’è un bacio, si lavano bene i denti, in modo da avere un alito gradevole. Dopodiché l'attore ha voluto condividere una sua esperienza insieme alla Johansson. Il film era La mia vita è un zoo e correva l'anno 2015…

Matt Damon e il terribile bacio di Scarlett Johansson

I protagonisti de La mia vita è uno zoo erano dunque Matt Damon e Scarlett Johansson. I loro personaggi a un certo punto dovevano scambiarsi un bacio: niente di particolarmente hot, intendiamoci, visto che il film era per tutta la famiglia, ma pur sempre di un gesto intimo si trattava. Ma lasciamo la parola a Damon e alla sua disavventura:

Dovevo baciare Scarlett Johansson. Non potete immaginare quanto sia stato orribile per me. Ma ci siamo baciati ed è stato un inferno. E’ successo che abbiamo fatto una scena prima di pranzo: due brevi ciak che finivano con un bacio, che è stato davvero bello. Dopodiché siamo andati a pranzo ed entrambi pensavamo che fosse finita lì. Scarlett ha mangiato un sandwich con le cipolle, poi è tornata sul set e il regista del film Cameron Crowe aveva posizionato la macchina da presa per riprendere il bacio più da vicino. Scarlett allora ha detto: "Oh merda. Ho appena mangiato un sandwich con le cipolle, pensavo avessimo terminato".

Se pensate che Matt Damon sia perfido, dovrete ricredervi, perché poco dopo l'attore ha spiegato che scherzava e che l'alito di Scarlett Johansson profumava di rosa. Ora, se ben ricordate, anche Matt Damon ed Emily Blunt si sono baciati per finzione. Il film era I guardiani del destino e quel giorno sul set c'era anche John Krasinski, il marito dell'attrice. All'epoca i due attori non si conoscevano ma John, da bostoniano, aveva il mito di Matt Damon, che aveva cominciato ad ammirare guardando Will Hunting - Genio Ribelle. Quando Krasinski è arrivato, la troupe era al lavoro e quindi il nostro ha seguito la scena che stava girando da un monitor, e sul monitor ha visto Damon che baciava appassionatamente Emily Blunt. Poi Damon si è allontanato dal set, si è avvicinato a John Krasinski e gli ha detto: "Ciao, ho appena finito di baciare con la lingua tua moglie", salvo poi pentirsi dell'approccio indelicato e chiedere perdono al collega.

La gaffe di Damon con Krasinski, fortunatamente, non ha impedito ai due di diventare amici, e ora sono addirittura vicini di casa. E Matt e Scarlett? Hanno più lavorato insieme? No, ma non per scelta. Entrambi sono stati piuttosto occupati negli ultimi anni.