Peaky Blinders, Tim Roth si unisce al cast del film sequel

Anche Tim Roth prenderà parte alla prossima avventura della famiglia Shelby quando Peaky Blinders tornerà sullo schermo Netflix con un film sequel.

Il film sequel di Peaky Blinders ha coinvolto un’altra star al suo cast. Titolo Netflix, seguirà ancora una volta le avventure della famiglia Shelby guidata da Tommy, interpretato rigorosamente da Cillian Murphy, ma questa volta con un nuovo formato. Dopo il successo della Serie TV, Peaky Blinders proporrà un film sequel al suo pubblico di affezionati con un cast che mescolerà nomi e volti già noti a delle new entry. Ed è questo il caso di Tim Roth che, secondo quanto riferito da Deadline, prenderà parte al prossimo progetto in fase di realizzazione.

Peaky Blinders, anche Tim Roth farà parte del film sequel

Attualmente Peaky Blinders non ha ancora avviato le riprese sul set ma, secondo quanto riferito da Deadline, Tim Roth sarà uno dei nuovi volti che accompagneranno il progetto. Soltanto poco tempo fa è stato annunciato il coinvolgimento di Rebecca Ferguson e Barry Keoghan, a loro volta alla prima esperienza nell’universo di Peaky Blinders. Ad oggi i dettagli relativi alla trama del film risultano pressoché sconosciuti, così come i dettagli relativi al personaggio che Tim Roth interpreterà. L’attore in questione potrebbe non avere bisogno di presentazioni. Volto di Lie to Me, ha recitato in numerosi film di Quentin Tarantino come Pulp Fiction, Le iene e The Hateful Eight. È stato coinvolto anche ne L’incredibile Hulk, mentre negli ultimi anni ha recitato in film come Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Sundown, The Misfits e Resurrection. L’attore si è concesso anche un ben gradito ritorno nell’universo Marvel recitando in She-Hulk: Attorney at Law.

Oltre alle new entry, Peaky Blinders non rinuncerà a Cillian Murphy e neppure al suo regista Tom Harper. Il creatore della serie tv Steven Knight si occuperà invece della sceneggiatura. Al momento non è chiaro quali dei personaggi della serie tv appariranno anche nel film sequel, sicché ad oggi è stato confermato soltanto l’attore premio Oscar.