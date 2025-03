Pawel Pawlikowski 7 anni dopo Cold War torna al cinema con Fatherland, un film sullo scrittore Thomas Mann

News Cinema

Il regista Pawel Pawlikowski, autore del premio Oscar Ida e di Cold War, ha scelto il suo prossimo progetto, 7 anni dopo il suo ultimo film. Si intitola Fatherland ed è la storia di Thomas Mann raccontata in un libro di Colm Tóibín.

Pawel Pawlikowski è un regista di grande talento, autore di film come Ida, premio Oscar come miglior film internazionale e Cold War, per cui ha vinto il premio per la regia al Festival di Cannes. Da allora, però, sono passati ben 7 anni, a parte la sceneggiatura che ha firmato per Limonov. Inizialmente Pawlikowski avrebbe dovuto girare The Island, con Joaquin Phoenix e Rooney Mara, che è stato a quanto pare messo da parte dopo i problemi legati allo sciopero degli sceneggiatori. La buona notizia però è che ha scelto il suo prossimo progetto, Fatherland, da un romanzo di Colm Tóibín, di cui vi diamo i dettagli.

Fatherland: Pawel Pawlikowski e il Mago Thomas Mann

Le riprese di Fatherland dovrebbero iniziare in estate e si parla di un progetto molto ambizioso che ha ricevuto un contributo di 200.000 euro dalla Germania. La storia è tratta dal libro dello scrittore irlandese Colm Tóibín "Il Mago", del 2021, che altro non è che una fittizia autobiografia dell'autore dei Budddenbrook, Thomas Mann. A produrre il film è il regista di Conclave, Edward Berger, mentre la sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Pawlikowski con Henk Handloegten (Babylon Berlin). La storia seguirà il grande scrittore nel suo percorso di vita: l'infanzia a Lubecca, il suo matrimonio a Monaco, l'opposizione al nazismo e l'esilio a New York. A questo punto aspettiamo solo di conoscere il protagonista e altri dettagli di questo interessantissimo film biografico su uno degli scrittori più importanti del secolo scorso.