Paul Giamatti nel nuovo film di Alexander Payne: ecco il trailer di The Holdovers

News Cinema

A sei anni da Downsizing, Payne torna nei cinema (in Italia il 30 novembre) con un nuovo film. Sarà anche a Venezia, come l'ultimo? Intanto, ecco trailer e trama di The Holdovers.

L'ultimo film di Alexander Payne è stato il non riuscitissimo Downsizing, che nel non vicinissimo 2017 è stato presentato in concorso al Festival di Venezia. E chissà che a Venezia Payne non torni anche in questo 2023 con il suo nuovo The Holdovers, film sospeso tra commedia e dramma di cui qui di seguito trovare il trailer ufficiale originale.

Se il film sarà a Venezia lo scopriremo il 25 luglio, quando il programma dell'80esima edizione della Mostra verrà annunciato, ma intanto sappiamo che The Holdovers vede protagonista Paul Giamatti, che con Payne aveva lavorato in Sideways - In viaggio con Jack, e che nel cast ci sono anche Da'Vine Joy Randolph e Dominic Sessa.

The Holdovers, scritto da David Hemingson, racconta la storia di un insegnante a cui viene chiesto di rimanere durante le vacanze invernali nella scuola privata in cui insegna per badare a uno studente che non ha dove andare. L'improbabile duo è affiancato dalla cuoca della scuola, e i tre si trasformano in una sorta di strana famiglia improvvisata.

Ecco il trailer ufficiale originale di The Holdovers - dall'aria squisitamente rétro - e la trama ufficiale del film.





Dall'acclamato regista Alexander Payne, THE HOLDOVERS segue un istruttore bisbetico (Paul Giamatti) di una scuola preparatoria del New England che è costretto a rimanere nel campus durante le vacanze di Natale per fare da babysitter alla manciata di studenti che non hanno un posto dove andare. Alla fine stringe un improbabile legame con uno di loro - un problematico e cervellotico (l'esordiente Dominic Sessa) - e con il capo cuoco della scuola, che ha appena perso un figlio in Vietnam (Da'Vine Joy Randolph).