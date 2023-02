Past Lives: il trailer originale dell'acclamato film di Celine Song

News Cinema

Presentato al Sundance, e in questi giorni in concorso al Festival di Berlino 2023, questo film che parla dell'amore e del destino senza troppa retorica è già, per molti, uno dei titoli di maggiore rilievo della prossima stagione cinematografica. Ecco il trailer originale di Past Lives, prossimamente nei cinema italiani con Lucky Red.