Parthenope, il femminile, la vita sognata: La lezione di Paolo Sorrentino per i giovani a Giffoni 2024

Il regista premio Oscar, in collegamento, insieme ai protagonisti di Parthenope Celeste Dalla Porta, Dario Aita e Daniele Rienzo, ha incantato i giovani giurati del Giffoni Film Festival condividendo preziosi consigli.

Dopo il concorso del Festival di Cannes, Paolo Sorrentino sceglie il Giffoni Film Festival per presentare in anteprima alcune immagini del suo ultimo attesissimo lavoro, Parthenope. Non è una scelta casuale quella del regista premio Oscar. Sia perché a Giffoni presentò già, nel 2005, uno dei suoi capolavori (Le conseguenze dell'amore), sia perché Parthenope vuole essere "un film sulla giovinezza che parla ai giovani". E quale contesto migliore? Collegato via video, Sorrentino ha usato una citazione per spiegare perché ha deciso di rivolgersi proprio ai ragazzi che fino al 28 luglio respireranno aria di cinema alla Cittadella di Giffoni. "Chiesero a Andy Warhol quale personaggio di Walt Disney voleva ritrarre e disse 'Minnie, perché posso arrivare a Topolino'. Ho scelto Giffoni perché tramite i ragazzi di Giffoni posso arrivare anche a tutti gli altri, anche a quelli che appartengono ad altre categorie", è stata la sua riflessione.

Parthenope, un film sulla giovinezza

In sala, a rispondere alle domande dei giurati, c'erano anche gli interpreti del film Celeste Dalla Porta, Dario Aita e Daniele Rienzo. La prima ha definito l'esperienza con Sorrentino "un viaggio incredibile" e "un sogno che diventa realtà". Ma il tema della giovinezza è stato centrale durante l'incontro, anche perché alcuni ragazzi hanno ricordato anche la lezione ricevuta da Fabietto in È stata la mano di Dio: non ti disunire. A tal proposito Sorrentino ha detto: "Sentirsi disuniti è una condizione giovanile. Disuniti significa sentirsi padroni del mondo ma perdere se stessi. Si è sempre disuniti da ragazzi, ma non solo da ragazzi".

Con Parthenope, il regista napoletano vuole esplorare quella vita da lui sognata e mai vissuta (diversamente da ciò che ha fatto in È stata la mano di Dio, come ha specificato). "È un film che verte sulla giovinezza, su cosa significhi essere giovani. Per me essere giovani comporta una grande responsabilità perché si sta costruendo contemporaneamente il futuro e il passato. Sia quello che ricorderemo nella maniera più dolorosa e anche più raggiante", ha detto il regista commentando una clip del film mostrata in sala in cui si vedono i tre protagonisti unirsi in un lento e caloroso ballo a tre. "Questa scena rappresenta uno di quei momenti in cui si è giovani senza stare né a pensare al futuro né a rappresentare il passato. Si vive l'estasi del presente. Si è vivi che più vivi non si può. È una sensazione di un presente che non tiene più conto dei legami con il futuro che da giovani si costruisce", è stata la spiegazione di Sorrentino.

I consigli per i giovani che vogliono vivere di cinema

Tante le domande e i consigli che chi sogna di lavorare nel mondo del cinema ha chiesto a Sorrentino. Che differenza c'è tra un bravo regista e un regista eccellente? "Un bravo regista deve avere una qualità: la capacità di fare più cose contemporaneamente. Deve essere dotato di intuito. Nella lavorazione di un film non c'è tempo di ragionare ma solo elaborare delle decisioni. È eccellente chi intuisce molto velocemente le cose", ha risposto prontamente il cineasta. A proposito della bravura di un attore, inoltre, Sorrentino ha detto: "Che un attore sia bravo è assolutamente irrilevante. Per fare l'attore devi disfarti di te stesso. Per questo esistono così pochi bravi attori, perché l'attore è sempre concentrato su se stesso e sulla sua bravura e capacità e su quello che sta facendo. Invece è un attore quando si dimentica di se stesso, un'operazione difficile. Per questo gli 'attori attori' sono pochissimi, otto, nove o dieci. Per Sorrentino, un film più che dare delle risposte deve porre delle domande. "Io ogni volta lavoro sempre per fare quello che non riuscirò mai a fare: un capolavoro", ha aggiunto.

Elogio della lunghezza

Come si fa a diventare registi? Secondo Sorrentino bisogna cercare il proprio mondo interiore e preferire "le cose lunghe" a quelle brevi. "Viviamo in un'epoca in cui si vedono delle cose brevi, come sui social. Ma le sensazioni fondanti nella vita accadono nella loro lunghezza quindi vedere film, leggere libri provocano sensazioni ed emozioni che vi possono aiutare a diventare un regista. Per farlo consiglio di guardare più film e meno storie sui social perché le storie sui social vanno bene per chi ha tempo libero. Invece chi vuole fare questo lavoro deve dedicargli tutto il proprio tempo", è la riflessione del premio Oscar.

Napoli e il femminile

A proposito del binomio Napoli-Sorrentino che qualche critico ha accostato a quello Roma-Fellini, il regista de La grande bellezza ha affermato: "I critici alle volte si appoggiano non a quello che conoscono ma a quello che riconoscono. E dato che io ho un passato di vicinanza tematica a Fellini senza riuscire ad avvicinarmi in termini di risultati, ci paragonano. Il fatto di aver fatto un film su Napoli porta a un'equazione con la Roma di Fellini ma sono due film molto diversi". Perché, infine, il femminile è centrale in Parthenope? "Io faccio film sulle cose che non conosco. Mi sono reso conto che non conosco fino in fondo né Napoli né le donne, che noi uomini così tanto sogniamo, amiamo e desideriamo nella vita. E quindi ho voluto fare un film su questo. Un film deve porre delle domande e crea empatia quando quelle domande sono le stesse che si pongono sia il regista che gli spettatori", la concluso.