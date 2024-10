Parthenope: ecco la prima clip ufficiale del film di Paolo Sorrentino

News Cinema

Arriva al cinema il 24 ottobre l'ultimo, atteso film di Paolo Sorrentino, Parthenope. Dopo il trailer, ecco la prima clip ufficiale, in musica.

Arriva al cinema il 24 ottobre il nuovo film di Paolo Sorrentino, Parthenope, che, come spesso succede col suo cinema, ha diviso la critica tra entusiasti adoratori e detrattori, anche se sappiamo bene che ogni opera del regista napoletano è un evento a cui non si può mancare. Dopo il concorso al festival di Cannes, e la mancata scelta per rappresentare l'Italia ai prossimi premi Oscar, Parthenope, il film con Celeste Della Porta e un cast di volti noti, su cui spicca Gary Oldman, affronterà la prova del pubblico. Intanto è uscita la prima clip ufficiale che vede la protagonista impegnata in un romantico ballo a tre sulle note di "Era già tutto previsto" di Riccardo Cocciante.

Parthenope: storia di una donna e di una città. La trama e il cast

Partenope è una donna che ha preso il nome dalla sua città, Napoli, ma non è una sirena né un mito partenopeo. Iniziando dalla sua nascita, nel 1950, fino ai giorni nostri. Un’epopea femminile senza eroismi, guidata dal desiderio di libertà, dall’amore per Napoli e dai sentimenti imprevedibili, a volte dolorosi, che però ti fanno ripartire. La giovinezza spensierata a Capri e la sua inevitabile fine, segnata, come tutte le giovinezze, dalla brevità. Accanto alla protagonista, i napoletani: disillusi e vitali, ironici e dagli sguardi stanchi. La vita scorre, portando con sé tutte le emozioni umane, mentre Napoli, affascinante e crudele, ammalia e ferisce.

Interpreti di Parthenope, oltre ai già citati, sono attori molto noti, napoletani e non, alcuni dei quali habitué del cinema sorrentiniano: Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Peppe Lanzetta, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli, Alfonso Santagata, Francesca Romana Bergamo, Dario Aita, Paola Calliari, Biagio Izzo e Nello Mascia.