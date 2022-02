Parigi, tutto in una notte: in anteprima esclusiva il poster italiano del nuovo film con Valeria Bruni Tedeschi

News Cinema

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2021 e candidato a sei premi César, il film è stato scritto e diretto da Catherine Corsini, e racconta una storia sospesa tra commedia e dramma, dinamiche familiari e questioni sociali. Parigi, tutto in una notte arriva nei cinema il 10 marzo con Academy 2.

Tra i film presentati in concorso al Festival di Cannes 2021 c'era anche La fracture, scritto e diretto da Catherine Corsini, una storia sospesa tra commedia e dramma, questioni di coppia e problemi sociali, che è stata una delle sorprese in positivo del festival.

Il film, che è anche candidato a sei premi César, debutta nei cinema italiani il 10 marzo distribuito da Academy 2, col titolo Parigi, tutto in una notte. E del film vi mostriamo qui di seguito, in anteprima esclusiva, il poster italiano.

Mettendo assieme il titolo originale (che vuole dire "la frattura") e quello italiano è facile riassumere la trama del film. Siamo ovviamente nella capitale francese, e la protagonista Raf, interpretata da un'irrefrenabile Valeria Bruni Tedeschi, è costretta a trascorrere una notte al pronto soccorso dopo essersi rotta una caviglia in seguito a un banale inciampo mentre passeggiava. Nonostante le due si stiano separando dopo una lunga relazione, da Raf accorre Julie (Marina Foïs), che verrà tirata matta dalle bizze e dai capricci della sua quasi ex, ma anche dal caos che in breve tempo prende il sopravvento nel pronto soccorso, sempre più affollato dopo l'arrivo di numerosi feriti reduci da una manifestazione di protesta dei gilet gialli. E così Raf e Julie, oltre a dover fare i conti con la probabile fine della loro storia e con un affetto che però non vuole saperne di svanire, li dovranno fare anche con una serie di questioni politiche, sociali ed economiche in apparenza lontanissime dalla loro quotidianità borghese, incarnate soprattutto da Yann (Pio Marmaï), un manifestante ferito e arrabbiato, vicino di barella di Raf, che manderà in frantumi le loro certezze e i loro pregiudizi.

Per i più curiosi, c'è anche da leggere la recensione di Parigi, tutto in una notte.

