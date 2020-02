Parasite è stato il film più visto al cinema nella giornata di ieri

News Cinema

Sospinto dai 4 Premi Oscar ricevuti nella notte di domenica scorsa, il film di Bong Joon-ho è risalito fino al primo posto del boxoffice italiano degli incassi. Con quasi 27 mila spettatori, Parasite è stato il film più visto nei cinema italiani nella giornata di ieri, superando Odio l'estate di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Non si è esaurito e probabilmente non si esaurirà molto presto l'effetto Oscar su Parasite. Il film di Bong Joon-ho, che nella notte tra domenica e lunedì scorsi si è aggiudicato 4 Premi Oscar (Miglior Film, Miglior Film Straniero, Miglior Regia e Migliore sceneggiatura originale), è salito di un'altra posizione nella classifica italiana degli incassi nella giornata di ieri ed è ora primo al boxoffice italiano.

Quasi 27 mila spettatori in una solo giorno e un incasso di 156.858 euro (secondo i dati ufficiali forniti da Cinetel) hanno permesso al film sudcoreano, già vincitore della Palma d'Oro a Cannes 2029, di superare l'incasso di Odio l'Estate, la nuova commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo, che si trova ora al secondo posto del boxoffice, davanti a Birds of Prey con Margot Robbie.

Al momento, l'incasso totale italiano di Parasite è di 2.559.976 euro. Nel resto del mondo il film ha già superato abbondantemente la somma di 165 milioni di dollari, che ne fa il film sudcoreano di maggior successo di sempre. Aspettiamo di vedere se Parasite continuerà a dominare la classifica anche durante il prossimo weekend.