Oscar 2020: Tutti i Vincitori

News Cinema

Sono stati consegnati questa notte durante la Cerimonia al Dolby Theatre di Los Angeles i Premi Oscar 2020. Ecco l'elenco completo dei vincitori di questa 92esima edizione degli Academy Awards.

Finalmente conosciamo tutti i vincitori dei Premi Oscar 2020. A poco meno di un mese dall'annuncio ufficiale dei candidati nelle 24 categorie degli Oscar, e dopo settimane di pronostici e previsioni sui possibili vincitori, l'Academy ha reso il suo verdetto.

Trionfatore della serata è stato Parasite, vincitore di quattro statuette compresa quella per il miglior film, primo film in lingua non inglese a vincere nella categoria.

Durante la cerimonia di premiazione, che si è svolta al Dolby Theatre nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio (anche quest'anno, come lo scorso, senza un presentatore ufficiale), grandi star sono salite sul palco a consegnare l'ambita statuetta dorata, il premio cinematografico più prestigioso e discusso (e a volte discutibile) dell'anno. Tra loro candidati al premio di quest'anno e vincitori di Oscar delle edizioni passate: Jane Fonda, Tom Hanks, Natalie Portman, Timothée Chalamet, Olivia Colman, James Corden, Penélope Cruz, Will Ferrell, Gal Gadot, Salma Hayek, Diane Keaton, Shia LaBeouf, Brie Larson, Spike Lee, Rami Malek, Steve Martin, Keanu Reeves, Mark Ruffalo e Sigourney Weaver, Mahershala Ali e Olivia Colman, tanto per citare alcuni.



Ricordiamo che i vincitori dell'Oscar di quest'anno in tutte le categorie, tra le quali quella del miglior film, miglior regista, migliori attori e attrici, protagonisti e non protagonisti, sono stati scelti dagli oltre 8000 membri dell'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, personalità del mondo del cinema, prevalentemente americani ma con centinaia di membri provenienti anche da altre decine di paesi del mondo, Italia compresa, che hanno espresso il loro voto (online, per la prima volta) tra il 30 gennaio e il 4 febbraio scorsi.

Tutti i vincitori degli Oscar 2020

Oscar Miglior Film

Vincitore: Parasite

Oscar Miglior Regia

Vincitore: Parasite - Bong Joon-ho

Oscar Migliore Attrice protagonista

Vincitrice: Renée Zellweger - Judy

Oscar Migliore Attore protagonista

Vincitore: Joaquin Phoenix - Joker

Oscar Migliore Attore non protagonista

Vincitore: Brad Pitt - C'era una volta... a Hollywood

Oscar Migliore Attrice non protagonista

Vincitrice: Laura Dern - Storia di un matrimonio

Oscar Migliore Sceneggiatura originale

Vincitore: Parasite

Cena con delitto - Knives Out

Storia di un matrimonio

1917

C'era una volta... a Hollywood

Oscar Migliore Sceneggiatura non originale

Vincitore: Jojo Rabbit

The Irishman

Joker

Piccole donne

I due Papi

Oscar Migliore Film Internazionale

Vincitore: Parasite

Oscar Migliore Film d'animazione

Vincitore: Toy Story 4

Oscar Migliore Montaggio

Vincitore: Le Mans '66 - La grande sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Oscar Migliore Scenografia

Vincitore: C'era una volta... a Hollywood

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Parasite

Oscar Migliore Fotografia

Vincitore: 1917

The Irishman

Joker

The Lighthouse

C'era una volta... a Hollywood

Oscar Migliori Costumi

Vincitore: Piccole donne

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

C'era una volta... a Hollywood

Oscar Miglior Trucco e acconciature

Vincitore: Bombshell

Joker

Judy

Maleficent 2

1917

Oscar Migliori Effetti visivi

Vincitore: 1917

Oscar Miglior Montaggio Sonoro

Vincitore: 1917

Ad Astra

Le Mans '66 - La grande sfida

Joker

C'era una volta... a Holllywood

Oscar Miglior sonoro

Vincitore: Le Mans '66 - La grande sfida

Joker

1917

C'era una volta... a Hollywood

Star Wars - L'ascesa di Skywalker

Oscar Miglior Colonna sonora originale

Vincitore: Joker

Piccole donne

Storia di un matrimonio

1917

Star Wars - L'ascesa di Skywalker

Oscar Miglior Canzone Originale

Vincitore: "(I'm Gonna) Love Me Again" - Rocketman

"I Can't Let You Throw Yourself Away" - Toy Story 4

"I'm Standing with You" - Breakthrough

"Into the Unknown" - Frozen 2 - Il segreto di Arendelle

"Stand Up" - Harriet

Oscar Miglior Documentario

Vincitore: American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Oscar Miglior Cortometraggio documentario

Vincitore: Learning to Skateboard in a War Zone (If you're a Girl)

In the Absence

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-cha

Oscar Miglior Cortometraggio

Vincitore: The Nighbor's Window

Brotherhood

Nefta Football Club

Saria

A Sister

Oscar Miglior Cortometraggio d'animazione

Vincitore: Hair Love