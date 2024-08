News Cinema

Paradise is Burning: ecco un clip in anteprima esclusiva del film di Mika Gustafson premiato al Festival di Venezia

Arriva al cinema il 29 agosto con Fandango Paradise is Burning, il film diretto da Mika Gustafson che ha vinto il premio per la miglior regia nella sezione Orizzonti al Festival di Venezia dello scorso anno. Ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva