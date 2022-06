Paddington in Peru è il titolo di Paddington 3, che ha trovato un nuovo regista

News Cinema

Si intitolerà Paddington in Peru la terza avventura cinematografica dell'orso Paddington, che sarà affidata al regista di videoclip e spot Dougal Wilson, qui al suo debutto. Le riprese cominceranno a inizio 2023.

Dopo aver preso il tè con la Regina Elisabetta nel castello di Windsor in occasione del giubileo della sovrana inglese, e dopo che il video dell'happening è diventato virale, l'orso con la valigia e il cappello da pioggia rosso, e che risponde al nome di Paddington, ha accelerato il passo verso la sua terza apparizione cinematografica. La quale apparizione cinematografica ha un titolo nuovo di zecca che promette strabilianti avventure: Paddington in Peru. Ma le novità non finiscono qui.

Tutto quello che bisogna sapere su Paddington 3 alias Paddington in Peru

E’ da un po’ di tempo che si parla di Paddington 3, e precisamente dal 2016, quando sembrava che a dirigerlo sarebbe stato Paul King, regista di Paddington e Paddington 2. Nel 2018, tuttavia, King aveva deciso di non fare ritorno, anche se si parlava di un suo coinvolgimento nel film in un'altra mansione: quella di produttore esecutivo. A febbraio, infine, Ben Whishaw, che è la voce originale di Paddington, aveva annunciato che le riprese sarebbero partite a fine 2022.

Oltre al titolo, la novità più importante è il nome di colui che si accomoderà sulla sedia del regista. Si tratta dell'esordiente Dougal Wilson, a cui dobbiamo video musicali e spot pubblicitari e che ha espresso grande gioia dopo aver preso il testimone dal più esperto collega. Ecco le parole della new entry:

Da grande fan dei primi due film, sono contentissimo (anche se un po’ intimidito) di far continuare la storia di Paddington. E’ una responsabilità enorme, ma tutti i miei sforzi saranno concentrati sulla realizzazione di un terzo film che renda onore all'affetto che tantissime persone nutrono per quest'orso molto speciale.

Per quanto concerne le riprese di Paddington in Perù, cominceranno un po’ più in là, per la precisione nei primi mesi del 2023. Sulla trama, invece, nulla trapela. Ovviamente Paddington tornerà a casa in Perù, e infatti si girerà tra Londra e il Perù. A farlo parlare dovrebbe essere ancora Ben Whishaw.

I primi due film della serie di Paddington, personaggio nato dalla fantasia di Michael Bond, hanno avuto un grosso seguito. Uscito nel 2014, Paddington ha incassato in tutto il mondo più di 280 milioni di dollari ed è stato candidato a due BAFTA. Paddington 2, arrivato in sala nel 2017, ha guadagnato 225 milioni di dollari e ha ottenuto tre nomination ai BAFTA.

E adesso, visto che non abbiamo nessuna immagine di Paddington in Peru, possiamo dare nuovamente un'occhiata al favoloso video del nostro eroe con la pelliccia che gusta il tè con Her Majesty.