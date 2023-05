Pablo Larraín: il Museo Nazionale del Cinema di Torino rende omaggio al regista cileno il 5 giugno

News Cinema

Il regista cileno Pablo Larraín sarà ospite della città di Torino, dove terrà una Masterclass e sarà premiato. L'iniziativa è promossa dal Museo Nazionale del Cinema.

Martedì 6 giugno è una data importante per la città di Torino e per chi ha amato film come Tony Manero, Jackie e Spencer. Arriverà infatti in città Pablo Larraín, che proprio grazie a Tony Manero ha vinto il Torino Film Festival nel 2008, aggiudicandosi sia il premio per il miglior film che quello per il miglior attore, andato ad Alfredo Castro. Per il regista cileno la giornata sarà ricca di impegni e, immaginiamo, anche di soddisfazioni.

Gli appuntamenti a Torino con Pablo Larraín

La giornata torinese di Pablo Larraín, a cui il Museo Nazionale del Cinema ha deciso di rendere omaggio, prevede una serie di appuntamenti:

Alle 18:30, nell'Aula del Tempio della Mole Antonelliana, Larraín sarà protagonista di una Masterclass

sarà protagonista di una Masterclass Alle 20:30, al Cinema Massimo (Sala Due), il regista introdurrà la visione di Tony Manero

Prima dell'evento - a cura di Marco Fallanca - Pablo Larraín riceverà la Stella della Mole, come riconoscimento "per essere riuscito, con registri ed estetiche differenti, a sollecitare la riflessione storica rifuggendo da ogni tentativo di ricostruzione testuale dal vero e senza mai aderire al prevedibile unico punto di vista".

Durante la Masterclass, Pablo Larraín parlerà con il direttore del Museo della sua carriera, quindi sia dei film di impegno politico che delle biografie di grandi figure femminili del ventesimo secolo: Jackie Kennedy e Diana Spencer alias Lady D. Naturalmente il regista è felice di questa trasferta italiana, e infatti ha dichiarato:

È per me un grande onore tornare nuovamente a Torino per ricevere questo prestigioso riconoscimento, e ritrovare le persone e l'istituzione che hanno avuto un ruolo importante in diversi momenti fondamentali della mia carriera.

Della filmografia di Pablo Larraín fanno parte anche Fuga, Post Mortem, No - I giorni dell’arcobaleno, Il club, Neruda ed Ema.