Oscar: L'esilarante appello di Hugh Jackman all'Academy "contro" Ryan Reynolds

L'attore torna ad interpretare Wolverine al cinema in Deadpool 3 e ha avanzato una richiesta particolare all'Academy che riguarda Ryan Reynolds e l'Oscar...

Hugh Jackman ha rivolto un appello all'Academy. L’attore ha annunciato il suo ritorno come Wolverine, che prenderà parte alla trama del terzo film di Deadpool. Riflettendo sulle novità che questo 2023 porterà nella sua vita, l’attore degli X-Men ha pubblicato un video via Twitter in cui ha espresso i propri dubbi in merito a Ryan Reynolds. In via del tutto scherzosa, l’interprete di Wolverine ha esortato l’Academy a non premiare il suo collega protagonista di Deadpool.



Hugh Jackman e la bizzarra richiesta all'Academy per gli Oscar

Finora Hugh Jackman e Ryan Reynolds hanno mostrato una finta rivalità sui social. Entrambi ironici, hanno calcato la mano quando hanno annunciato di lavorare fianco a fianco nel prossimo film di Deadpool. La pellicola riporterà Wolverine sul grande schermo. Il personaggio, così iconico agli occhi degli X-Men, aveva appeso gli artigli al chiodo nel 2017 con Logan, ma a breve tornerà al centro della scena e dovrà farlo insieme a Ryan Reynolds. A detta di Hugh Jackman, il suo Wolverine non apprezza particolarmente Deadpool e pare che sia un sentimento ricambiato. Lontani dal set e dai loro personaggi, Ryan Reynolds e Hugh Jackman continuano a punzecchiarsi. Lo dimostra l’ultimo video condiviso dall’attore di The Greatest Showman. Rivolgendosi all’Academy, l’attore ha precisato cosa lo tormenta:

Siamo nel 2023 e volevo mandare un messaggio positivo all’inizio dell’anno, ma eventi recenti lo hanno reso impossibile. Non fraintendetemi, ho amato Spirited – Magia di Natale. È un film grandioso, l’ho visto con la mia famiglia e ci siamo divertiti tantissimo. Amo Will Ferrell e Octavia Spencer. Ovviamente ho girato The Greatest Showman con Benji Pasek e Justin Paul, sono incredibili e ho amato la loro musica. E cosa dire della canzone Good Afternoon? Ho riso per tutto il tempo per quanto è brillante. Ma ho appena saputo che l’Academy l’ha inserita nella shortlist delle nomination per la Migliore Canzone. Ryan Reynolds che ottiene una candidatura renderebbe il prossimo anno della mia vita insopportabile. Devo trascorrere un anno con lui girando Wolverine e Deadpool. Fidatevi di me, sarebbe impossibile.

La risposta di Ryan Reynolds non è tardata ad arrivare. L’attore ha risposto alla provocazione riferendosi a Spirited – Magia di Natale: “So che è ancora presto, ma Good Afternoon a lei, Mr Jackman”.