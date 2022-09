Hugh Jackman sarà Wolverine ancora una volta in Deadpool 3! Ryan Reynolds lo annuncia in un buffo video

News Cinema

Questa sì che è una sorpresa. In un video che aveva l'obiettivo di annunciare la data di uscita di Deadpool 3, Hugh Jackman e Ryan Reynolds hanno stupito tutti.

Clamoroso!

È ufficiale: Hugh Jackman tornerà ancora una volta ad interpretare il ruolo di Wolverine/Logan.

Come sapevamo, Deadpool 3 è stato per lungo tempo in una lenta fase di scrittura sotto la supervisione del boss dei Marvel Studios Kevin Feige che aveva annunciato l'ingresso nel Marvel Cinematic Universe del personaggio. La promessa fatta ai fan era quella di garantire che il carattere irriverente e scurrile vietato ai minori del mutante interpretato da Ryan Reynolds non sarebbe cambiato.

Deadpool 3: la data di uscita del film con Ryan Reynolds

Esattamente un anno fa, la Marvel aveva annunciato che il nuovo film su Deadpool sarebbe uscito al cinema nel 2024. In un video appena pubblicato e realizzato secondo il suo abituale stile umoristico e di grande cazzeggio, Ryan Reynolds stava nuovamente tergiversando per poi arrivare alla notizia legata alla data di uscita, che compare effettivamente nel cartello finale: Deadpool 3 arriverà al cinema fra due anni, il 6 settembre 2024. Ma non è tutto, perché poco prima della fine delle immagini, ecco apparire Hugh Jackman alle sue spalle.

- Hey Hugh, vuoi interpretare Wolverine un'altra volta?

- Sì, certo, Ryan.

Lo scambio di battute tra i due attori è destinato a friggere le cervella di tutti i fan dei film di Deadpool, dei film degli X-Men e dell'epopea cinematografica del Marvel Cinematic Universe che accoglierà i due personaggi. Anche se quella di Jackman sarà probabilmente solo una breve apparizione. L'attore ha detto addio al suo amato eroe nel 2017 con il meraviglioso film Logan, diretto da James Mangold. Qui sotto il video che Reynolds ha postato su Twitter scrivendo "Difficile tenermi la bocca cucita su questo".

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Leggi anche Hugh Jackman in Deadpool 3? Lo chiede un poliziotto e Hugh gli fa un video per Ryan Reynolds