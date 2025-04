Oscar, arriva la categoria della migliore scena d'azione, la reazione dei creatori di John Wick

News Cinema

L'Academy ha annunciato che dal 2027 sarà consegnato un nuovo Oscar, quello per la migliore coreografia di una scena d'azione. A lungo richiesto, il riconoscimento viene lodato da David Leitch e Chad Stahelski, registi ed ex-controfigure, creatori di John Wick, saga simbolo dell'acrobazia "vecchio stile".

È stata richiesta per anni, tanto che proprio l'anno scorso Ryan Reynolds usò il lancio di Deadpool & Wolverine per chiederla ancora, mentre addirittura Ryan Gosling ha interpretato uno stuntman nel recente The Fall Guy: alla fine l'Academy ha capitolato... e ci sarà ufficialmente una nuova categoria negli Oscar 2027, per la migliore scena d'azione. I cocreatori dei John Wick, Chad Stahelski e David Leitch, loro stessi ex-controfigure, hanno spiegato a Deadline che si sono impegnati con i colleghi e le colleghe a portare l'Academy verso questo traguardo per il settore.

Arriva l'Oscar per la migliore scena d'azione, Chad Stahelski e David Leitch: "L'Academy ha fatto i compiti a casa"