Oscar 2025, reunion tra Demi Moore e Whoopi Goldberg sul red carpet dell'evento

News Cinema

Sul red carpet degli Oscar 2025 è avvenuta un'inaspettata reunion tra Demi Moore e Whoopi Goldberg, che hanno recitato insieme in Ghost, film per il quale Goldberg ha vinto il suo primo premio come Miglior attrice non protagonista.

La Cerimonia di Premiazione degli Oscar 2025, è stata l'occasione per diversi attori e attrici di rivedersi e una delle reunion più emozionanti della serata è stata certamente quella tra Demi Moore e Whoopi Goldberg. Entrambe sono state protagoniste di Ghost, pellicola cult degli anni '90 insieme al compianto Patrick Swayze ed è stato proprio con il ruolo della sensitiva Oda Mae Brown che Whoopi Goldberg ha conquistato il suo primo premio Oscar come Miglior attrice non protagonista. In questa 97esima edizione degli Academy Awards, invece, a essere candidata era proprio Demi Moore, come Miglior attrice protagonista per l'horror The Substance, ma la statuetta è andata a Mikey Madison che ha trionfato con Anora.

Oscar 2025, reunion per Demi Moore e Whoopi Goldberg sul red carpet dell'evento

In un video diffuso dai canali social di Variety, Demi Moore e Whoppi Goldberg si sono ritrovate sul red carpet della 97esima edizione dei Premi Oscar, che si sono tenuti nella notte di domenica 2 marzo al Dolby Theatre di Hollywood. Nel filmato le due attrici di Ghost si sono scambiate un tenero abbraccio e, anche se parte della conversazione non era udibile, a causa della confusione sul red carpet, nel video si può sentire Moore complimentarsi con la collega per il suo outfit: "Sei bellissima".

Demi Moore e Whoopi Goldberg hanno recitato in insieme in Ghost, cult romantico degli anni '90 diretto da Jerry Zucker, nel quale figurava anche Patrick Swayze, scomparso nel 2009. Nel 2024, Channing Tatum aveva annunciato l'intenzione di girare un reboot di Ghost e sull'eventualità di un remake, all'epoca, a EW, Demi Moore ha rivelato cosa pensava del progetto, sebbene l'ex star di Magic Mike non l'avesse contattata per far parte del progetto:

"Guarda, ogni storia in qualche modo è già stata raccontata. La cosa meravigliosa è il modo diverso in cui le cose possono essere reinterpretate. Penso che ci siano alcuni film che spesso è meglio non toccare, da lasciare come sono, ma in altri casi potrebbero esserci delel sorprese meravigliose in quella reinterpretazione"

Whoopi Goldberg aveva invece raccontato, nel libro 50 Oscar Nights, all'autoreDave Karger che, a suo tempo, fu Patrick Swayze a chiederle di recitare in Ghost: "Ricevo una telefonata dal mio agente, Ron Meyer, che mi dice: 'Patrick Swayze è stato ingaggiato per questo film. Patrick non lo farà se non lo fai tu. Puoi trovare un po' di tempo per lui e il regista?​" ha rivelato l'attrice, che per il ruolo di Oda Mae Brown si aggiudicò anche un Golden Globe e un BAFTA come Migliore Attrice non Protagonista