OSCAR 2025 - Tutti i Vincitori dei Premi

Chi ha vinto agli Oscar 2025? Conclusa la Cerimonia di Premiazione, che si è svolta a Hollywood nella notte italiana tra domenica 2 e lunedì 3 marzo, abbiamo ora la lista completa di tutti i Premi della 97esima edizione degli Academy Awards.

Vincitori Oscar 2025, ecco l'elenco completo con tutti i film, le attrici, gli attori e tutti gli altri artisti che sono stati premiati durante la 97esima edizione degli Academy Awards. La Cerimonia di Premiazione, che si è svolta nella notte italiana tra domenica 2 e lunedì 3 marzo, condotta da Conan O'Brien dal palco del Dolby Theatre di Los Angeles ha visto Anora trionfatore ai Premi Oscar 2025, con l'assegnazione dei Premi come Miglior Film, miglior regia (Sean Baker), miglior sceneggiatura originale, migliore attrice protagonista (Mikey Madison) e miglior montaggio.

Chi ha vinto agli Oscar 2025?: ecco tutti i Premi

Anora: trama, recensione e trailer del vincitore agli Oscar 2025 come Miglior Film

Anora, una giovane sex worker di Brooklyn, ha la possibilità di vivere una storia da Cenerentola quando incontra e sposa impulsivamente il figlio di un oligarca. La notizia arriva in Russia e la sua favola rischia di andare in frantumi quando i genitori di lui partono per New York per far annullare il matrimonio.