Oscar 2025, Margaret Qualley in lizza per diventare la prossima Bond Girl?

Margaret Qualley ha infiammato il palco degli Oscar 2025 concedendosi un ballo che per rendere omaggio alla figura di 007 e al tempo stesso ha suggerito una pista: sarà la prossima Bond Girl di Amazon?

Margaret Qualley ha catturato l’attenzione durante la notte degli Oscar 2025. Pur non avendo ottenuto una candidatura come migliore attrice protagonista per il suo ruolo di spicco in The Substance, l’attrice ha sicuramente calamitato lo sguardo su di sé associandosi all’omaggio di James Bond che avrebbe dato il via ad una nuova speculazione: e se fosse la prossima Bond Girl?

La notte degli Oscar regala sempre spunti interessanti e non può privarsi degli omaggi, come quello dedicato a Barbara Broccoli e Michael G. Wilson per il contributo dato al franchise di 007 passato nelle mani creative di Amazon MGM Studios. Durante l’esibizione musicale dedicato all’abile agente, è apparsa anche Margaret Qualley, di rosso vestita la cui presenza ha elettrizzato il palcoscenico e i presenti. Insieme ai ballerini in smoking, l’attrice si è lanciata in una danza che ha rapidamente catturato l’interesse del pubblico e dato il via ad un’ipotesi: e se Margaret Qualley fosse la prossima Bond Girl?

Il tributo a James Bond durante la cerimonia degli Academy Awards ha coinvolto diverse star prima tra tutte Halle Berry, che in passato è stata realmente una Bond Girl, seguita poi da Lisa delle Blackpink che ha fornito una sua interpretazione di Live and Let Die. A seguire anche Doja Cat che si è cimentata con Diamonds Are Forever e a concludere il tutto Raye sulle note di Skyfall. La figura della Bond Girl è stata di fondamentale importanza nel franchise di 007, spesso rappresentate come interessi sentimentali ma anche alleate e villain. Non è chiaro chi interpreterà la prossima, così come non è stato ancora annunciato chi raccoglierà il testimone dalle mani di Daniel Craig, l’ultimo attore ad interpretare 007 sullo schermo in No Time To Die nel 2021. Il franchise è ora nelle mani creative di Amazon, per cui bisognerà attendere un annuncio ufficiale per scoprire chi guiderà adesso il nome di James Bond sullo schermo. Nel frattempo, il ballo di Margaret Qualley ha offerto al pubblico un’interessante alternativa: che ci sia un futuro da Bond Girl all’orizzonte?