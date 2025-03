Oscar 2025: il video In Memoriam. Il ricordo di Gene Hackman e le solite imperdonabili dimenticanze

News Cinema

Anche quest'anno il segmento In Memoriam, dedicato agli scomparsi del mondo del cinema, ha dimenticato dei nomi illustri, tra cui quello di Alain Delon. A introdurlo è stato Morgan Freeman, che ha ricordato Gene Hackman.

Anche quest'anno il momento più toccante della cerimonia degli Oscar è stato In Memoriam, il frammento che ricorda i protagonisti del mondo del cinema scomparsi nell'anno che li precede. Ma, come ogni anno, per quanto si cerchi di migliorare la forma, la sostanza non cambia. Mentre vengono ricordati publicist, aiuto registi e altri personaggi meno noti, a farne le spese sono attori celebri nel mondo e amati da tutti, che finiscono fuori dal montaggio proposto durante la cerimonia. E non diteci che è perché altrimenti durerebbe troppo, perché, come vedrete, con l'eccezione di qualche personaggio che resta sullo schermo un po' più a lungo, come James Earl Jones, si tratta davvero di frammenti infinitesimali. Eppure quest'anno si era partiti bene, con Morgan Freeman che ha ricordato l'amico e collega Gene Hackman, le cui immagini hanno poi concluso il montaggio dii In Memoriam. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Morgan Freeman su Gene Hackman

Questa settimana la nostra comunità ha perso un gigante e io ho perso un caro amico, Gene Hackman. Ho avuto il piacere di lavorare con Gene in due film, Gli spietati e Under Suspicion, e come tutti coloro che hanno condiviso una scena con lui ho imparato che era un attore generoso e un uomo le cui doti rendevano migliore il lavoro di tutti. Ha ricevuto due Oscar ma, cosa più importante, ha conquistato il cuore degli appassionati di cinema di tutto il mondo. Gene diceva sempre "non penso in termini di eredità, spero solo che la gente mi ricordi come qualcuno che ha cercato di fare un buon lavoro". Quindi penso di parlare per tutti noi quando dico, "Gene, sarai ricordato per questo, e per moltissimo altro". Riposa in pace, amico mio.

I dimenticati dal ricordo di In Memoriam

E veniamo alle solite, imperdonabili dimenticanze. Anche quest'anno, come hanno notato in molti, sono stati parecchi quelli lasciati fuori dall'omaggio, almeno da quello trasmesso in diretta mondiale (si sa che poi una versione più lunga viene pubblicata sul sito dell'Academy, o almeno in passato è stato fatto). Quest'anno mancavano - e sicuramente non sono tutti - attori amatissimi e famosi, tra cui la povera Michelle Trachtenberg, scomparsa pochi giorni fa, il divo Alain Delon, la cui scomparsa ha destato un cordoglio enorme, almeno in Europa, ed Olivia Hussey, notissima anche in America per esser stata la Giulietta di Zeffirelli. E ancora:Shannen Doherty, Chance Perdomo, Tony Roberts, Linda Lavin, James Darren, Mitzi Gaynor, Martin Mull... Un vero peccato, perché, ripetiamo, sarebbe bastato fare un po' di spazio, magari togliendo personaggi noti solo agli insider hollywoodiani, e ricordare chi ha dato tanto al pubblico di tutto il mondo, oltre a non causare un nuovo dolore ai loro cari. Permetteteci, dunque: Shame on you, Hollywood!