Oscar 2024: I'm just Ryan, ovvero della candidatura di Ryan Gosling per Barbie che vorremmo diventasse una vittoria

Nel giorno delle candidature agli Oscar 2024, abbiamo appreso con piacere che Ryan Gosling è in lizza per il premio per il miglior attore non protagonista per la sua performance in Barbie. Anche la sua canzone I'm Just Ken partecipa alla gara. Ci sono possibilità di trionfo?

Punto primo: Ryan Gosling non ha ancora vinto un Oscar ed è un vero peccato, perchè performance come quelle che ci ha regalato in La La Land, Lars e una ragazza tutta sua, Drive, Blue Valentine e Blade Runner meritavano la statuetta dorata, e tuttavia de gustibus non disputandum est, quindi a poco vale la nostra quieta protesta.

Punto secondo: un Academy Award l'attore potrebbe stringerlo fra le mani grazie a un bambolotto con cui nemmeno le bambine hanno mai amato giocare, un fatuo bellimbusto che, essendo un giocattolo, non ha nemmeno ciò che rende uomo un uomo. Accadrà il miracolo? Purtroppo ne dubitiamo. Vi spieghiamo perché.

Perché Ryan Gosling non vincerà un Oscar nel 2024 e invece dovrebbe

Il biondo ossigenato e palestrato Ken non farà vincere l'Oscar per il miglior attore non protagonista a Ryan Gosling perché il super favorito è Robert Downey Jr., che si è già accaparrato il Golden Globe per la sua interpretazione in Oppenheimer. E che dire del Robert De Niro di Killers of the Flower Moon? Non lo dite a nessuno, ma a noi è piaciuto molto più lui di Leonardo DiCaprio, che giocava a fare Marlon Brando ne Il Padrino con quella mascella in avanti. Insomma, il giorno degli Oscar Gosling farà il red carpet insieme alla sua amata Eva Mendes (ammesso che lei lo accompagni) e, una volta seduto su una poltrona del Dolby Theater di Los Angeles, si annoierà a morte per oltre 4 ore. Certo, potrebbe andarsene via a un certo punto, ma non sarebbe gentile nei confronti di Barbie.

E se invece a vincere fosse la sua dolente "I’m just Ken?". Tutti amiamo quel brano, che racconta la tragedia di un personaggio destinato a essere considerato per tutta la vita un comprimario, un fidanzato di. Cantando "I'm Just Ken", Ken si è anche fatto paladino della fragilità maschile, di un'insicurezza che viene sempre messa a tacere perché considerata poco cool in un mondo nel quale ancora va per la maggiore il maschio Alfa. E se anche il Maschio Alfa fosse una tipologia ormai in disuso, come può risultare sexy uno che chiama la sua nuova dimora Mojo Dojo Casa House? Proprio queste debolezze rendono secondo noi Ken unico e meraviglioso. Ken non si vergogna di indossare dei rollerblade giallo fosforescenti, una pelliccetta bianca e un gilet di jeans. Ken siamo tutti noi quando ce ne infischiamo del giudizio altrui e lasciamo affiorare i nostri guilty pleasure. Purtroppo, ladies and gents, piove sempre sul bagnato e probabilmente a rubare a Ryan l'Oscar per la migliore canzone sarà un brano che fa parte della colonna sonora dello stesso Barbie, e cioè "What Was I Made For" di Billie Eilish, fresco di Golden Globe. Nel ritirare il premio, Billie ha detto: "Esattamente un anno fa vedevamo il film per la prima volta e in quel periodo ero triste, depressa. Scrivere questa canzone mi ha salvato un po’. Un anno dopo siamo qui e mi sento davvero grata e felice" Anche alla luce di questo,È chiaro che i membri dell’Academy sceglieranno ancora una volta lei.

Tornando alla candidatura come miglior attore non protagonista, è la terza volta che Ryan Gosling è in lizza per la statuetta dorata. Nel 2007 è stato candidato come miglior attore protagonista per Half Nelson, mentre nel 2017 ha avuto la nomination, nella stessa cinquina, per La La Land.