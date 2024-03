Oscar 2024, Al Pacino si scusa per non aver nominato i candidati per il miglior film, però...

News Cinema

A molti è sembrato un errore di Al Pacino non aver nominato tutte le opere candidate come miglior film agli Oscar 2024, prima di annunciare la vittoria di Oppenheimer. Non è stato in realtà un errore: Al ha voluto chiarire le cose.

Durante la cerimonia degli Oscar 2024, al momento di annunciare il premio massimo, quello per il miglior film andato a Oppenheimer, il buon Al Pacino non ha elencato gli altri candidati: il suo fare scherzoso, combinato con quest'omissione, ha fatto pensare a un errore, lo stesso che rese celebre l'Oscar 2017, quando Warren Beatty e Faye Dunaway annunciarono la vittoria di La La Land al posto di Moonlight. Pacino non ci sta, e in un comunicato stampa ha spiegato perché si sia comportato in quel modo. Leggi anche Scarface: torna al cinema il cult movie di Brian De Palma con Al Pacino

Al Pacino e l'Oscar 2024: "È stata una scelta degli autori"

Normalmente, all'annuncio del miglior film durante la cerimonia degli Oscar, vengono di nuovo elencati tutti i film in gara, com'è prassi. Al Pacino, durante la 96ma edizione degli Academy Awards domenica scorsa, ha però letto direttamente il titolo di Oppenheimer saltando quella consuetudine, lasciando anche per un attimo interdetti i presenti. Pubblico e commentatori hanno costruito ironie o critiche sulla cosa, ma Al si difende con una nota stampa:

Sembra ci sia una controversia legata al fatto che non ho citato i titoli di tutti i film la sera scorsa, prima di annunciare il premio per il miglior film. Voglio solo chiarire che non era mia intenzione ometterli, piuttosto è stata una scelta dei producer [dello show, ndr] di non nominarli ancora, dal momento che avevano già ricevuto attenzioni singolarmente durante la cerimonia. Sono stato onorato di far parte di questa serata, e ho scelto di seguire il modo in cui volevano che il premio fosse presentato. [...] Mi rendo conto che ricevere la nomination è un grande passo nella vita di qualcuno, e non essere pienamente riconosciuti è offensivo, fa male. Lo dico come persona che ha un profondo legame con i registi, i cast e i produttori, quindi empatizzo profondamente con le persone che si sono sentite snobbate, ed ecco perché ho sentito che fosse necessario scrivere questo comunicato.