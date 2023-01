Oscar 2023, Ke Huy Quan da meteora a cometa passando per Everything Everywhere All at Once

News Cinema

Nominato come miglior attore non protagonista agli Oscar 2023 per Everything Everywhere All at Once, dopo il Golden Globe, Ke Huy Quan, ex-Short Round ed ex-Data, annulla la maledizione delle "meteore".

Il caso di Ke Huy Quan, miglior attore non protagonista per Everything Everywhere All at Once, prima Golden Globe e ora nomination agli Oscar 2023, era già curioso, ora sta diventando una di quelle fiabe hollywoodiane da ricordare. Perché tutti rispettiamo un viso che ha segnato le nostre infanzie, e in questo caso parliamo di Short Round e Data, due personaggi mitici di Indiana Jones e il tempio maledetto e I Goonies. Non ci capita però di frequente di vedere sparire queste meteore praticamente del tutto, per vederle riaffiorare quasi quarant'anni dopo!!!

Ke Huy Quan, 40 anni nell'ombra e il ritorno con Everything Everywhere All at Once