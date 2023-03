Oscar 2023: i candidati per il Miglior Film internazionale

News Cinema

Oscar 2023: Quali sono i titoli candidati per il miglior film internazionale, i favoriti e le sorprese di questa stagione in lingua diversa dall'inglese.

Negli ultimi anni ha cambiato nome, la sua categoria: non più film in lingua straniera, ma film internazionale. In ogni caso è sempre stata quella più cara dalle nostre parti, il motivo è evidente: è l'Oscar più a portata di mano per noi italiani, ma anche europei, diciamo pure per tutto il mondo, Stati Uniti a parte. Nonostante una qualche apertura per i film "internazionali" nelle categorie più nobili, specie negli ultimi anni, in cui almeno un film si affaccia nei quartieri nobili, gli Oscar rimangono un riconoscimento che consolida il dominio di Hollywood, o quel che ne rimane, e in generale dell'industria dell'entertainment americana nel mondo. Fino al 1957 (quando vinse La strada di Federico Fellini) era un Oscar speciale o solo onorario, e il primo fu assegnato nel 1948 a Sciuscià di Vittorio De Sica, che bissò subito dopo con Ladri di biciclette. Fellini e De Sica sono i registi ad aver vinto più Oscar, con quattro, davanti a Bergman con tre.

L'Italia è proprio il paese che ha ottenuto più statuette, con 14 (su 29 candidature), nonostante negli ultimi anni stia facendo fatica anche ad arrivare fra i candidati. La Francia è al secondo posto con 12 vittorie (su 41 candidature), poi il Giappone con 5. L'ultimo italiano a vincere è stato nel 2014 Paolo Sorrentino con La grande bellezza, prima del quale solo La vita è bella vinse, nel 1999, e solo un'altra volta il nostro cinema arrivò fra i cinque nominati, con La bestia nel cuore di Cristina Comencini nel 2006. Questo prima dello scorso anno e di un nuovo film di Sorrentino, È stata la mano di Dio. Ricordiamo che i titoli vengono proposti da ogni singolo paese (quest'anno sono stati 93), e vengono poi selezionati a voto segreto da specifici comitati dell'Academy che scelgono prima 15 titoli, che poi diventano i 5 nominati. Il vincitore è votabile solo dai membri che hanno visto tutti i candidati.

Ma veniamo a quest'anno, alle nomination agli Oscar 2023, per il miglior film internazionale. Un chiaro favorito c'è, è Niente di nuovo sul fronte occidentale, considerate le sue 9 candidature e la vittoria anche ai BAFTA (dove ha vinto 7 premi), ma bisognerà vedere se le persone che si sono prese la briga di vedere tutti i cinque film candidati saranno d'accordo. Se ci dovesse mai essere un possibile (e improbabile) inserimento a sorpresa, allora potrebbe essere Argentina, 1985. Close di Lukas Dhont, EO e The Quiet Girl hanno possibilità prossime allo zero, ma possono godersi comunque la sorprendente candidatura, in un anno in cui non sono rientrati fra i candidati film come Decision to Leave di Park Chan-wook, Saint Omer di Alice Diop e Nostaglia di Mario Martone, che non è stato inserito neanche nei quindici pre selezionati.

I 5 candidati agli Oscar 2023 per il miglior film internazionale