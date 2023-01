Molte candidature all'Oscar per la produzione Netflix Original Niente di nuovo sul fronte occidentale nuova versione di Edward Berger del capolavoro sulla Prima guerra mondiale scritto da Eric Maria Remarque. La recensione di Mauro Donzelli.

Poche centinaia di metri. È questa la distanza in cui ha oscillato il fronte occidentale dal primo all’ultimo giorno della Prima guerra mondiale. Quattro anni e milioni di morti. Una follia superata nei numeri dal secondo conflitto mondiale, ma che ha avuto un'importanza storica cruciale nell’esplodere le drammatiche contraddizioni del Secolo breve. Uno dei capolavori della letteratura su quegli anni è senz’altro Niente di nuovo sul fronte occidentale di Eric Maria Remarque, già portato sullo schermo in un classico del 1930 - un anno dopo la pubblicazione - di Lewis Minestrone (e in una versione per la televisione di fine anni ’70), diventato nel frattempo una pietra miliare della narrazione contro le guerre. Inutile parlare di remake, ovviamente, ma di nuovo adattamento, tra l’altro decisamente più libero e abbastanza lontano dalla trama del romanzo, per questo lavoro di Edward Berger, passato per la narrazione su sfondo storico di altri passaggi della nazione tedesca come la notevole serie Deutschland 1983.

Niente di nuovo sul fronte occidentale racconta di un gruppo di amici, adolescenti cresciuti pieni di ideali nazionalistici e amor di patria, affascinati dalle lezioni in un insegnante, che vogliono il prima possibile passare dalle parole e dagli slogan ai fatti, arruolandosi dopo i primi mesi di guerra con la certezza di occupare in poco tempo Parigi, proprio come accaduto ai loro nonni nel 1871 con la proclamazione del (Primo) Reich durante la guerra franco-prussiana. Un entusiasmo subito raffreddato dallo scontro violento con la vita di trincea, con le privazioni della prima guerra pienamente moderna, in termini di sterminio e di coinvolgimento globale, ma cocciutamente antica in quanto a massacro delle classi sociali subalterne, inviate a morte certa da ufficiali incapaci e ostinati, chiusi nei loro appartamenti fra sigarette e bevute di qualità mentre le loro truppe erano denutrite e assiderate.

Proprio uno sguardo parallelo sugli incontri fra i vertici militari preparatori alla firma dell’armistizio rappresenta la principale variante, insieme ai pochi fugaci istanti dedicati all’indottrinamento giovanile dei protagonisti, la principale variante di questa versione rispetto al materiale di partenza. Momenti brevi ma capaci di sintetizzare con maestria la follia di un vicolo cieco di violenza alimentata da calcoli e ripicche, falso orgoglio, ostinazioni e principi capaci di convincere giusto nelle sale nobili dei palazzi dei quartier generali, senza alcun interesse per la realtà, fra i soldati e chi rimaneva a casa, mentre il mondo stava cambiando sotto la spinta di un nazionalismo che aveva distrutto il concetto stesso di universalismo e con sé gli Imperi ottocenteschi. Il ruolo di portatore di una ventata di razionalità, in rappresentanza del governo tedesco, spetta nel film al politico cattolico interpretato da Daniel Bruehl.

Rimane lo straziante contrasto fra una natura sospesa ma pronta a riprendere con la sua istintiva bellezza il proscenio, mentre per anni furono mandate al macello generazioni di europei, spesso per la prima volta lontani da casa più che qualche ora di cammino. La morte perde il suo valore assoluto per diventare banale routine, non più eccezionale ma costante giro di giostra in cui il caso sceglie i nuovi estratti. Una brutalità sensoriale che fin dalle prime immagini si impone, in questo lavoro nobile negli intenti e riuscito nella sua portata epica e intima al tempo stesso, anche e specie oggi che tornano campagne europee non troppo dissimili a testimoniare l’implacabile follia di ogni conflitto. Una ritualità anche nel porre fine alla vita, salvo concedere un attimo di risveglio all'umanità in un corpo a corpo che permette di riconoscere una persona, non più solo un nemico, che vista allo specchio appare con una divisa e un elmetto appena un po’ differente.

Un ritratto disperato e senza speranza, grigio e marrone come il fango, con gli unici tocchi di colore rappresentati dal rosso del sangue. “Ho paura del futuro”, dice verso la fine uno dei protagonisti, accompagnando quel limbo tragico di giorni di fine guerra, in cui gli anni superati ancora in vita sembrano più un fardello che un sollievo, e il ritorno a casa risulta così vicino e a portata di mano da fare ancora più paura che continuare a condividere una trincea con i compagni di una realtà parallela e infernale da cui è impossibile tornare a quella reale, nel frattempo cambiata per sempre.