Oscar 2022: Kirsten Dunst e Jesse Plemons, le reazioni della coppia alla candidatura per Il Potere del cane

News Cinema

Kirsten Dunst e Jesse Plemons, coppia collaudatissima, sono alla loro prima candidatura all'Oscar, e per lo stesso film. Dunst racconta la loro reazione.

Non solo Javier Bardem e Penelope Cruz sono candidati all'Oscar (per due film diversi) ma c'è un'altra coppia che in un colpo solo stabilisce un nuovo record: è composta da due dei migliori attori della loro generazione, nella vita genitori di due figli, che sono stati nominati entrambi come migliori attori non protagonisti per lo stesso film, Il potere del cane, nomination che vede finalmente riconosciuto il valore di Kirsten Dunst e Jesse Plemons. Conosciutisi sul set della serie tv Fargo, i due formano un solidissimo menage dal 2017 anche se, per ora, non si sono sposati.

La reazione di Kisten Dunst alla doppia nomination

Le reazioni dei fan sono state per lo più stupite nell'apprendere che questa è la prima nomination per l'ex attrice bambina di Intervista col vampiro, Mary Jane dello Spider Man di Tobey Maguire, splendida protagonista di Melancholia di Lars Von Trier e Marie Antoinette, ma è davvero così: al suo 44esimo film, senza contare le interpretazioni televisive, Kirsten Dunst vede premiate dall'Academy le sue qualità. Quanto a lui, Jesse Plemons, a 43 anni sta sulla scena da 24, lo abbiamo conosciuto in tv in serie come Friday Night Live, abbiamo adorato il suo Todd in Breaking Bad, e poi via via al cinema, The Master, The Homesman, Il ponte delle spie, The Post, The Irishman, Game Night... e ora questa splendida coppia ha ottenuto un dovuto doppio riconoscimento. Variety ha chiesto a Kirsten Dunst come ha ricevuto la notizia:

Mi ha chiamato il mio manager, Eric Kranzler, mentre guardavo le notizie sul telefono perché i bambini guardavano i cartoni animati e Jesse era al lavoro. Oggi era dovuto andare al lavoro super presto. Eric mi ha chiamato e mi ha detto che ero candidata, quindi ho iniziato a piangere, coi bambini che mi guardavano “perché mai mamma piange?”. Poi Eric mi ha richiamato mentre stavo parlando con mia madre. E mi ha detto: “Jesse è stato appena...” e io ho iniziato a urlare e ho riagganciato. Poi mi ha chiamato Megan, una dei miei agenti, per cercare di dirmelo e io ho cominciato a gridare anche con lei. Poi ho chiamato Jesse, sono stata la prima persona a dirglielo e lui è rimasto un po' scioccato. È davvero folle essere una coppia e ottenere la nostra prima nomination insieme, è come una fiaba, capite? È stranissimo e meraviglioso.

E noi, che li amiamo da sempre, ci auguriamo che il loro sogno possa concretizzarsi, insieme o separatamente, il prossimo 27 marzo, durante la fatidica notte degli Oscar.