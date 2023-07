One Life: Anthony Hopkins ed Helena Bonham Carter nelle prime foto del film sulll'Olocausto

News Cinema

Arrivano le prime immagini di scena di One Life, uno Schindler's List in cui il salvatore è Anthony Hopkins e recitano anche Helena Bonham-Carter e Johnny Flynn. I fatti che racconta sono avvenuto per davvero.

Sono arrivate le prime foto dal set di One Life, il film drammatico con Anthony Hopkins ed Helena Bonham-Carter che avrà la sua anteprima a settembre al Toronto Film Festival.

La regia di One Life è di James Hawes, che si è fatto le ossa dirigendo alcuni episodi di un numero impressionante di serie tv, tra cui Black Mirror e L'alienista. Tra breve, inoltre, comincerà la lavorazione di Amateur, un thriller con Rami Malek. One Life è l’adattamento del romanzo di Barbara Winton If it’s not impossible… The life of Sir Nicholas Winton. Nel cast del film c'è anche Johnny Flynn, che conosciamo soprattutto per il ruolo di David Bowie in Stardust - David prima di Bowie.

One Life: la trama ovvero la storia reale che ha ispirato il film

One Life racconta la storia vera Sir Nicholas 'Nicky' Winton, un giovane banchiere londinese che, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, salvò dai nazisti 669 bambini, più di quanti sopravvissero all'Olocausto in Cecoslovacchia. Mentre il conflitto rapidamente si avvicinava, l'uomo ebbe occasione di conoscere alcune famiglie ebree malnutrite e senza dimora, e decise immediatamente di mettere in salvo, insieme ai suoi amici, più bambini possibile. Cinquant'anni dopo, nel 1988, troviamo Winton tormentato dai sensi di colpa nei confronti dei bambini che non è riuscito a portare con sé in Inghilterra. Ma poi, e per fortuna, un programma tv intitolato One Life gli permette di riunirsi ai bambini ormai adulti che ha salvato. L'incontro si dimostra provvidenziale perché l’uomo può finalmente elaborare il lutto e trovare pace e sollievo.

One Life: le prime foto di scena

In One Life ci sono due Nicholas Winton: il giovane e il vecchio. Il primo è interpretato da Johnny Flynn e il secondo da Anthony Hopkins. Helena Bonham-Carter fa invece la parte di Babette Winton, la madre di Nicholas. Nelle foto, che abbiamo trovato su Variety e per cui ringraziamo la See-Saw Films, li vediamo tutti e tre. Fllynn è alla stazione che aspetta un treno, mentre la Bonham-Carter ha una cartellina in mano e probabilmente sta contando i bambini salvati o da salvare. Anthony Hopkins, infine, è in primo piano (nella foto dell'articolo) e quasi certamente sta in mezzo al pubblico della trasmissione televisiva in cui incontra i bambini a cui ha risparmiato i campi di prigionia.

In One Life, che è targato Warner Bros., recitano anche Romola Garai, Jonathan Price, Lena Olin e Alex Sharp.