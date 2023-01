Omaggio alla Aardman: ecco i suoi migliori film d'animazione in streaming

News Cinema

Quando si tratta di stop-motion, la casa di produzione britannica ha fatto scuola a partire da Wallace & Gromit. Vi proponiamo cinque titoli in streaming tra i migliori da essa realizzati.

Vogliamo oggi rendere omaggio sincero e divertito alla Aardman, casa di produzione britannica di film d’animazione (principalmente) in stop-motion che negli scorsi decenni ci ha regalato cortometraggi e lungometraggi a nostro avviso indimenticabili, perfetti da apprezzare sia con gli spettatori più piccini che tra adulti. Ecco dunque la solita lista dei cinque film in streaming della Aardman che preferiamo. Buona lettura.

Galline in fuga (1999)

Dopo una serie di produzioni di cortometraggi, il primo film d’animazione della Aardman possiede già le qualità del capolavoro. Scritto con una precisione sopraffina e animato grazie a un talento prodigioso, Galline in fuga non possiede alcun difetto, è un congegno a orologeria che intrattiene con gusto e propone personaggi tridimensionali. Una riflessione sulla voglia di libertà incorniciata dentro un film d’animazione ironico, spettacolare, vorticoso. Uno spettacolo, prima di tutto per l’anima. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro (2005)

La coppia di personaggi più famosa e celebrata dell’intero universo della Aardman esordisce nel lungometraggio grazie a una storia scoppiettante, che vede i due protagonisti combattere le azioni terrificanti di una creaturona capace di rovinare tutti i giardini della zona. Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro non possiede la freschezza e l’agilità dei cortometraggi di Wallace & Gromit, ma ne restituisce sicuramente lo spirito giocoso e gioviale. E non mancano momenti di divertimento assoluto. Arriva l’Oscar per il miglior film d’animazione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI.

Pirati! Briganti da strapazzo (2012)

Altra divertentissima escursione nel genere che vede un gruppo di criminali da strapazzo a bordo di un galeone (si fa per dire…) che compie scorribande all’insegna del divertimento. Doppiato dal meglio degli attori britannici e non, Pirati! Briganti da strapazzo propone intrattenimento di classe e scene d’azione scatenate quanto coinvolgenti. Come sempre ci si diverte un mondo a vedere un prodotto della Aardman, poco importa l’età. Altra nomination all’Oscar per il film d’animazione. Come sempre meritata. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Shaun - Vita da pecora (2015)

A nostro avviso questo è il capolavoro della Aardman, non ce ne vogliano gli altri magnifici film. La trasposizione in lungometraggio delle avventure della pecora volenterosa a pasticciona sono un piccolo grande gioiello di cinema, a prescindere dall’animazione. Shaun - Vita da pecora possiede la profondità introspettiva e la delicatezza dei grandi film per bambini, coniugata con una storia che davvero non sbaglia un colpo. Altra nomination all’Oscar che non si tramuta in statuetta solo perché in competizione c’era Inside Out della Pixar, imbattibile. Ma si tratta davvero di uno scontro tra Titani…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

I primitivi (2018)

Spassoso racconto di gesta non particolarmente lungimiranti da parte di un gruppo di antichi che amano giocare a calcio e devono vedersela con avventure tutt’altro che semplici da gestire. I primitivi non è al livello delle precedenti produzioni della Aardman eppure non si riesce a non apprezzarlo, con la sua ingenuità dolcissima e alcuni personaggi davvero azzeccati. Se questo può essere considerato un film “minore”, diventa forse testimonianza ancora più genuina della bontà produttiva della Aardman. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW.