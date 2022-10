Omaggio ai grandi scrittori noir: cinque film di culto in streaming tratti da maestri del genere

News Cinema

Da Dashiell Hammett fino a James Ellroy, ecco per voi cinque film in streaming ispirati dall'opera dei maestri letterari del noir.

Dedichiamo oggi il nostro approfondimento cinefilo a un genere affascinante e ipnotico come il “noir”, nella sua declinazione classica ma anche attraverso rivisitazioni più contemporanee. E lo facciamo attraverso la trasposizione cinematografica di grandi scrittori rivisitati dall’occhio e dalla poetica di altrettanti autori di cinema. Ecco dunque i cinque film in streaming scelti per rendere omaggio a un tipo di lungometraggio che non finirà mai di attirare la nostra ammirazione. Buona lettura.

Cinque film in streaming tratti da grandi scrittori noir

Dashiell Hammett, Il mistero del falco (1941)

Non potevamo che partire dal capolavoro che ha iniziato la grande stagione del noir americano. John Huston dirige un Humphrey Bogart tagliente e carismatico come mai in un adattamento che esteticamente ruba gli stilemi migliori dell'Espressionismo e li trasporta dentro la Hollywood classica. Il risultato è un film senza eguali, un connubio perfetto di storia hard-boiled e messa in scena di eleganza potente. Il mistero del falco inizia un percorso d’autore dentro il genere in maniera perentoria. Inarrivabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, TIMVision.

James M. Cain, La fiamma del peccato (1944)

Il genio assoluto di Billy Wilder porta sul grande schermo il romanzo di Cain cosceneggiandolo con Raymond Chandler. Come dire, il meglio del meglio del meglio. Il risultato è un film leggendario, un noir pessimista e morboso che vede protagonista Fred MacMurray e soprattutto una divina Barbara Stanwyck. La fiamma del peccato rivisita il genere in maniera personale e con una vena di ironia propria del cineasta. Momenti di tensione erotica senza precedenti per l’epoca, con un finale nerissimo e “sporco”. Grande cinema, arrivano molte nomination all’Oscar tra cui film, regia, attrice protagonista e adattamento. Disponibile su Rakuten TV, CHILI.

David Goodis, Tirate sul pianista (1960)

Un autore che ha sempre amato il cinema di genere americano come François Truffaut si cimenta nel noir già al suo secondo film. Il risultato è un lungometraggio che possiede tutta la forza propositiva della Nouvelle Vague e la incanala dentro una trama di noir rivisitata e riadattata per il tempo e l’ambientazione transalpina. Tirate sul pianista è un noir che parla di solitudine, amore, dilemmi esistenziali. Insomma cinema d’autore al meglio. Charles Aznavour come protagonista è semplicemente straordinario. Truffaut riproverà col noi e Cornell Woolrich qualche anno dopo con La sposa in nero, purtroppo non disponibile in streaming. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Raymond Chandler, Il lungo addio (1973)

Se a portare sul grande schermo il genio di Chandler è un cineasta “contro” e diretto sempre verso lo svuotamento del mito come Robert Altman, non può che venire fuori un film dal fascino particolare. Il lungo addio vede nel ruolo del detective privato Philip Marlowe un Elliott Gould al meglio delle sue capacità sornione e affascinanti. Un antieroe straordinario, che rispecchia il suo tempo - gli anni ‘70 e il crollo delle illusioni e degli ideali - come nessun altro nel cinema americano di quel decennio. Con un finale diverso rispetto al libro, ancora più nero e lancinante. Capolavoro del grande Bob. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

James Ellroy, L.A. Confidential (1997)

Chiudiamo con lo scrittore noir che ha fatto sua la lezione dei grandi del passato e l'ha riproposta attraverso uno stile di scrittura velenoso, iperbolico e magnifico. L.A. Confidential è in realtà l’adattamento di due romanzi di Ellroy, che trasformano il tutto in un noir elegante nella visione quanto malato nell’anima e nei personaggi. Il risultato è un film incredibile, che vede il meglio a livello attoriale regalato da Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinger, David Strathairn, Kevin Spacey e James Cromwell. Tante candidature all’Oscar, statuetta per la sceneggiatura e attrice a supporto. Quell’anno c’era Titanic in competizione…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.