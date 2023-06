Omaggio a Stefania Sandrelli: cinque film in streaming di una delle icone del cinema italiano

News Cinema

Compie oggi 77 anni la "musa" di Pietro Germi, Bernardo Bertolucci, Ettore Scola e molti altri grandi cineasti nostrani. Rendiamole omaggio con cinque dei suoi migliori film in streaming.

Celebriamo oggi una vera e propria leggenda del cinema italiano, Stefania Sandrelli, la quale spegne 77 candeline. A soli quattordici anni ha ottenuto la consacrazione grazie a Divorzio all'italiana di Pietro Germi (purtroppo non disponibile in streaming come molti, troppi capolavori del cineasta) e da quel momento ha collaborato con i nomi più importanti della cinematografia nazionale. A dimostrarlo i cinque film in streaming elencati qui sotto. Come al solito buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dall’icona Stefania Sandrelli

Il conformista

Brancaleone alle crociate

La chiave

Speriamo che sia femmina

La famiglia

Il conformista (1970)

La consacrazione internazionale di Bernardo Bertolucci arriva con un adattamento da Alberto Moravia che fonde con pienezza l'estetica raffinata con una vicenda che guarda alla nostra storia attraverso occhio critico. Jean-Louis Trintignant, accompagnato da una Sandrelli sublime e da Dominique Sanda, fanno de Il conformista un momento fondamentale nella cinematografia italiana, un affresco storico rivisitato con malinconia e spleen decadente. Nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Rai Play.

Brancaleone alle crociate (1970)

Il seguito del film di culto diretto da Mario Monicelli si spinge ancora oltre rispetto all'originale, proponendo situazioni irresistibili e personaggi che rappresentano lo specchio deformato del malcostume italiano. Ancora Vittorio Gassman è protagonista impareggiabile di Brancaleone alle crociate, avventura pazza in cui è accompagnato, oltre che dalla Sandrelli, anche da Paolo Villaggio e Lino Toffolo. Spassoso e corrosivo. Disponibile su Amazon Prime Video.

La chiave (1983)

Protagonista coraggiosa e libera del film maggiormente di culto di Tinto Brass, la Sandrelli esprime tutta la propria sensualità in un melo che possiede momenti di erotismo raffinato. La chiave incontra il consenso popolare grazie alla sua splendida protagonista, che recita insieme a un altro attore iconico quale Frank Finlay. A suo modo, uno dei film imprescindibili di quel decennio di cinema italiano. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Speriamo che sia femmina (1986)

Mario Monicelli chiama ancora la Sandrelli in un cast corale e prevalentemente femminile che la vede dividere il grande schermo insieme ad altre due attrici leggendarie come Liv Ullmann e Catherine Deneuve. Film ispirato e con scene di enorme verità familiare, Speriamo che sia femmina ottiene il meritato successo di critica e pubblico, confermando l’efficacia di personaggi e situazioni che appartengono pienamente alla nostra cultura, al nostro modo di vivere. Gemma “nascosta” nella filmografia straordinaria del suo autore. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

La famiglia (1986)

Chiudiamo con il capolavoro firmato da Ettore Scola, il quale ambienta il suo film maggiormente personale interamente tra le mura di una casa romana, la quale attraverso i decenni sostiene le vicende di un gruppo familiare borghese. Protagonisti sono Vittoria Gassman, la Sandrelli, Fanny Ardant e un gruppo di grandi comprimari tra cui spicca anche un giovane Sergio Castellitto. La famiglia domina la stagione dei premi italiani e ottiene la nomination all’Oscar per il miglior film straniero. Lo avrebbe strameritato. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.