Omaggio a Brigitte Bardot con i suoi migliori film in streaming

Compie oggi 88 anni l'iconica attrice francese "musa" di Jean-Luc Godard. Celebriamone la grandezza con alcuni film in streaming.

Celebriamo oggi gli 88 anni di Brigitte Bardot, attrice e icona di stile che ha imposto come nessun’altra l’idea di sex-symbol all’interno del cinema francese e più in generale europeo. Vi proponiamo dunque i migliori film in streaming di un’artista che si è guadagnata con pieno diritto un posto d’onore nell’immaginario collettivo. Buona lettura

I migliori film in streaming interpretati da Brigitte Bardot

Il disprezzo

Il maschio e la femmina

Tre passi nel delirio

Le pistolere

Il disprezzo (1963)

Diretta dal genio di Jean-Luc Godard in un adattamento straordinario da Alberto Moravia, Brigitte Bardot dimostra di essere un’attrice a tutto tondo e non soltanto un’icona di bellezza e seduzione. Il grande autore della Nouvelle Vague da poco scomparso “costringe” l’attrice a impersonare proprio il suo stereotipo, regalandole un personaggio dalle mille sfaccettature. Cinema nel cinema, Il disprezzo vede protagonisti anche Michel Piccoli e Jack Palance. Film a suo modo “classico”, uno dei più affascinanti della filmografia di Godard. Disponibile su CHILI.

Il maschio e la femmina (1966)

Ancora Jean-Luc Godard sceglie al Bardot per uno dei suoi film maggiormente sperimentali e politici, un tentativo di ritratto brechtiano della gioventù francese in tempi di enorme cambiamento sociale e civile. Il maschio e la femmina propone tematiche che ancora oggi sono oggetto di dibattito, esplicitando l’importanza di uno studio che porti al confronto, al dialogo e non a posizioni barricate dietro l’ideologia. Film estremamente attuale, da rivedere assolutamente. Soprattutto oggi…Disponibile su Amazon Prime Video.

Tre passi nel delirio (1968)

Diretta da quel Roger Vadim che dodici anni prima l’aveva resa una stella grazie a E Dio creò la donna, la Bardot partecipa a questo horror in tre episodi diretti anche da Federico Fellini e Louis Malle. Tre passi nel delirio è esplicitamente figlio di quell’epoca, ma contiene momenti di grande cinema e un suo fascino datato. Ispirati da Edgar Allan Poe, i tre racconti sono in realtà fiabe nere morali dirette con piglio e con un certo fascino morboso. Nel cast anche Terence Stamp e Alain Delon. Un film a episodi piuttosto curioso. Disponibile su NOW.

Le pistolere (1971)

Quando il cinema di genere, soprattutto quello francese, poteva permettersi di fare tutto e divertircisi sopra, ecco arrivare un western al femminilie sbarazzino e rivoluzionario. Accanto alla Bardot un’altra leggenda come Claudia Cardinale, a formare un talento dal sex-appeal e dal carisma scenico inarrivabili. Christian-Jacque dirige Le pistolere con la leggerezza e la conoscenza del genere, creando un film che ancora oggi ha molti ma molti estimatori. Un divertissement come oggi non se ne fanno più…Disponibile su Rai Play.