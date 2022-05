Oggi nasceva una stella di nome Audrey: omaggio alla Hepburn con i suoi grandi film in streaming

News Cinema

La protagonista di Colazione da Tiffany, Vacanze romane, Sabrina e My Fair Lady avrebbe compiuto oggi 93 anni. Ecco il nostro omaggio con 5 capolavori in streaming alla grande attrice scomparsa nel 1993.

Nessuna attrice nella storia del cinema americano ha rappresentato stile, eleganza e classe naturale quanto Audrey Hepburn. Scomparsa nel 1993 a soli 63 anni, questa icona della Hollywood classica nasceva a Ixelles (Belgio), il 4 maggio 1929. Ecco i cinque magnifici film in streaming con cui vogliamo ricordare un’artista davvero unica, capace di far innamorare milioni di spettatori. Buona lettura.

Cinque capolavori in streaming interpretati da Audrey Hepburn

Vacanze romane

Sabrina

Colazione da Tiffany

My Fair Lady

Always - Per sempre

Vacanze romane (1953)

Alla prima prova da vera protagonista la Hepburn crea immediatamente un personaggio destinato a entrare nella storia del cinema e del costume. I giri in Vespa per le strade della Città Eterna insieme a Gregory Peck rappresentano ancora oggi una parte fondamentale dell’immaginario cinematografico mondiale. Diretto da un William Wyler come sempre sopraffino ed elegante, Vacanze Romane è un piccolo grande film che sprizza romanticismo, una favola senza tempo che regala alla sua adorabile protagonista l’Oscar come miglior attrice. Il mito è creato. Per durare in eterno. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Sabrina (1954)

In mano a Billy Wilder la Hepburn si trasforma definitivamente nella principessa intoccabile e perfetta che il mondo ha imparato ad amare. Grazie ai costumi sempre ineguagliabili Edith Head il personaggio di Sabrina diventa sinonimo di classe inarrivabile. Insieme a Humphrey Bogart e William Holden l’attrice crea un trio leggendario. Il film si impone come un classico di romanticismo con i soliti guizzi iconoclasti del grande autore. Altra nomination all’Oscar per l’attrice, per un’opera raffinata e a tratti corrosiva. Altro classico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Colazione da Tiffany (1961)

Altro capolavoro assoluto diretto da un maestro della commedia sofisticata quale era Blake Edwards. Con Colazione da Tiffany la Hepburn crea un altro personaggio immortale, una variazione sul tema che possiede i prodromi e le radici di una società in cambiamento, al quale sta per ridiscutere le proprie posizioni in maniera radicale. George Peppard come co-protagonista funziona a meraviglia. La scena iniziale è cinema di bellezza estetica ed emotiva davvero impagabile. Che spettacolo di film ancora oggi! Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

My Fair Lady (1964)

Lo sfarzo dei costumi e delle scenografie per un lungometraggio visivamente portentoso, messo in scena da George Cukor con una padronanza del mezzo-cinema degna dei più grandi autori classici. In My Fair Lady la Hepburn ci restituisce ancora una volta tutto il suo fascino. Una valanga di Oscar tra cui film, regia e attore protagonista a un magnifico Rex Harrison. Altra gemma eterna nella filmografia dell’attrice. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Always - Per sempre (1989)

Il commiato dal mondo del cinema non poteva avvenire in maniera più precisa e commovente. Chiamata da Steven Spielberg a interpretare un angelo che accompagna il protagonista Richard Dreyfuss nella sua scoperta dell’aldilà, Audrey Hepburn incanta nei pochi minuti in cui è in scena. Una prova soffusa e adorabile, che impreziosisce il già notevole Always - Per sempre. Nel cast anche Holly Hunter e John Goodman. Film malinconico, caldissimo e personale. Piccola grande perla nascosta nella filmografia di questo genio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play.