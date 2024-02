Oceania 2: Disney conferma a sorpresa il ritorno al cinema

News Cinema

Disney condivide un annuncio inaspettato: Oceania 2 è in cantiere e arriverà molto presto al cinema. Gli Studios hanno già fissato una data d'uscita.

Vaiana Waialiki tornerà sul grande schermo. Certo, sapevamo già che Disney stesse realizzando una versione live action di Oceania (intitolato in lingua originale Moana), ma a grande sorpresa il CEO Disney Bob Iger ha confermato l’annuncio relativo al ritorno del film d’animazione con un sequel inaspettato. Il primo capitolo, prodotto da Walt Disney Animation Studios e diretto da Ron Clements, è stato distribuito in sala nel 2016. Recentemente gli Studios hanno confermato la realizzazione di un nuovo live action ispirato a Oceania, che avrebbe quindi reinterpretato le avventure di Vaiana in carne ed ossa. Attraverso un breve teaser trailer, Disney a sorpresa ha confermato che Oceania 2 è in arrivo al cinema e non bisognerà attendere poi molto per il suo ritorno.



Oceania: Video Annuncio di Oceania 2 in uscita nel 2024 - HD

Oceania 2, Disney conferma il ritorno di Vaiana sul grande schermo e annuncia la data d’uscita

Considerato che il primo film d’animazione ha racimolato pareri positivi da parte di pubblico e critica, con un incasso mondiale pari a 629,6 milioni di dollari, Oceania - che si conferma essere uno dei titoli più popolari anche in streaming su Disney+ - ha guadagnato un sequel seppur a distanza di anni. Attraverso un breve teaser trailer animato, Disney ha confermato l’intenzione di riportare Vaiana sul grande schermo. Oltre quindi ad annunciare l’esistenza in sé del progetto, gli Studios hanno anche condiviso la data di uscita al cinema, fissata per il 27 novembre 2024. Naturalmente si tratta di un progetto extra: il live action attualmente in cantiere non verrà intaccato dal sequel animato.

Diretto da Dave Derrick Jr, come riporta Screen Rant, Oceania 2 coinvolgerà lato compositori Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa'i e Mark Mancina. In una nota stampa condivisa in occasione dell’annuncio, Disney ha dichiarato:

L’epico musical d’animazione Oceania 2 dei Walt Disney Animation Studios trascina il pubblico in un nuovo e vasto viaggio con Vaiana, Maui e un nuovissimo equipaggio di improbabili marittimi. Dopo aver ricevuto una chiamata inaspettata dai suoi antenati esploratori, Vaiana deve viaggiare nei lontani mari dell'Oceania e in acque pericolose e perdute da tempo per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato.

Oltre ad aver condiviso il primo teaser e una data d’uscita, Disney ha mostrato anche una prima immagine di Oceania 2.