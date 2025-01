Ocean's 14, David Leitch in trattative per dirigere il film

News Cinema

Una recente indiscrezione vedrebbe David Leitch nelle prime fasi di trattative per dirigere Ocean's 14.

E se a dirigere Ocean's 14 fosse David Leitch? Secondo una nuova voce di corridoio, il regista di Atomica Bionda, Deadpool 2 e il recentissimo The Fall Guy sarebbe in trattative per occuparsi del prossimo film del franchise e andrebbe a sostituire Steven Soderbergh, che ha diretto la precedente trilogia e prodotto lo spin-off di Ocean’s 8 con un cast al femminile composto da Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway e Rihanna per menzionarne alcune.

Da tempo la possibilità di riportare Ocean's 14 sul grande schermo è diventata concreta, con George Clooney che non solo dovrebbe riprendere il ruolo dell’abile truffatore Danny Ocean, ma nel progetto figurerebbe anche come produttore grazie alla sua Smokehouse Pictures. E non è tutto: pare che anche lo storico collega Brad Pitt riprenderà il ruolo del ladro professionista Rusty Ryan, con l’aggiunta di Matt Damon come Linus Caldwell e Casey Affleck come Virgil Malloy.

George Clooney e Brad Pitt hanno elaborato una reunion di recente con Wolfs diretto da Jon Watts, ma David Leitch ha lavorato con Brad Pitt sul set di Bullet Train, così come con Matt Damon in Deadpool 2. Del resto già tempo fa Steven Soderbergh aveva anticipato il suo addio al franchise, dichiarando: “Dopo che abbiamo realizzato il terzo film, ho provato la sensazione che la serie fosse davvero terminata per me. Quando lo studio mi ha contattato per indagare sul mio coinvolgimento per continuare il franchise, ho risposto di no perché non mi sembrava un passo in avanti per me. Vorrei lanciarmi su qualcosa di diverso”. A riportare l’indiscrezione su David Leitch è stato The InSneider, esperto di scoop in quel di Hollywood secondo il quale il regista sarebbe impegnato nella prima fase di trattative con la produzione.