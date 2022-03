Star Wars Obi-Wan, Hayden Christensen: "Darth Vader è un grande onore"

News Serie TV

Hayden Christensen ha raccontato a Entertainment Weekly le sue emozioni nel tornare a interpretare Darth Vader per l'imminente serie Star Wars Obi-Wan Kenobi su Disney+, insieme a Ewan McGregor.

Dal 25 maggio ci aspetta su Disney+ un vero evento per i fan della galassia lontana lontana: Star Wars Obi-Wan Kenobi vedrà Ewan McGregor riprendere il ruolo che ricoprì nella trilogia prequel di George Lucas, ma sarà della partita anche Hayden Christensen, che accompagnò Anakin Skywalker nel Lato Oscuro della Forza, diventando Darth Vader. Christensen ha raccontato a Entertainment Weekly come si è sentito nel ripercorrere i propri passi...

Hayden Christensen in Obi-Wan: "Intepretare Darth Vader è un grande onore"

Parlando con Entertainment Weekly, Hayden Christensen ha spiegato quali siano stati i sentimenti suoi e anche di Ewan McGregor, nel tornare a interpretare rispettivamente Darth Vader / Anakin e Obi-Wan in Star Wars: Obi-Wan Kenobi, la miniserie in partenza su Disney+ il 25 maggio, per la regia di Deborah Chow (già su The Mandalorian). Christensen, che si era di recente quasi ritirato dalla recitazione, aveva interpretato Anakin Skywalker alias Darth Vader già in Star Wars Episodio II - L'attacco dei cloni (2002) e Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith (2005).

Senza entrare troppo nel dettaglio, è stato pazzesco. È un grande onore mettersi quel costume. [...] Avevo passato parecchio tempo con questo personaggio, tanto ormai da conoscerlo, tornare mi è sembrato naturale da molti punti di vista ed ero davvero semplicemente eccitato all'idea di interpretare di nuovo Darth Vader, in questo punto della cronologia. Perché mi sembrava un prosieguo naturale del nostro viaggio col personaggio. Per me aveva molta importanza. [...] L'intera esperienza è stata molto surreale. Solo l'idea di tornare dopo tutto questo tempo... È un'opportunità unica, per la quale sia io sia Ewan siamo molto grati.